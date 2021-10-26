Если бы в ближайшее время происходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия «Слуга народа» (за нее готовы отдать свой голос 14% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать). Об этом свидетельствуют данные опроса центра Разумкова.

За партию «Европейская солидарность» готовы отдать свой голос соответственно 10% и 16% опрошенных, за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» – соответственно 8% и 13%, ВО «Батькивщина» – соответственно 7% и 11%, партию «Наши» – соответственно 4% и 6%, партию «Сила и честь» – соответственно 4% и 6%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» – соответственно 2% и 4%, партию «Гражданская позиция» – соответственно 2% и 3%, Радикальную партию Олега Ляшко – соответственно 2% и 2,5%, Партию Сергея Притулы – 2% и 2%, ВО «Свобода» – соответственно 1% и 2%, «Партию Шария» – соответственно 1% и 2%, партию «УДАР Виталия Кличко» – соответственно 1% и 1%, за каждую из других политических сил – менее 1% избирателей.

По сравнению с концом июля-началом августа 2021 г. снизилась электоральная поддержка партии «Слуга народа» (с 17% до 14% среди всех опрошенных). По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (с 14% до 8% среди всех опрошенных), что частично может быть объяснено появлением в списке партий, который предлагался респондентам, ориентирующейся партии «Наши», на тот же сегмент избирателей, что и ОПЗЖ.

По сравнению с январем 2021 г. на статистически значимом уровне снизилась электоральная поддержка партии «Голос» (с 2% до 0,3% среди всех опрошенных) и «Оппозиционного блока» (с 0,9% до 0,3%), что также частично может быть объяснено появлением в опроснике соответственно Партии Сергея Притулы и партии «Наши».

Уровень электоральной поддержки других политических партий с начала этого года не изменился на статистически значимом уровне.

Как сообщал ForUm, последний опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 15-18 октября, показал, что если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то «Европейская солидарность» могла бы получить 15,7% голосов избирателей, а «Слуга народа» – 15,5%.