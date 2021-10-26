Кабинет Министров Украины своим решением от 25 октября 2021 утвердил новый состав правления АО «Укрзализныця», сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Так, согласно постановлению правительства № 1101 от 25 октября 2021 года, председателем правления компании назначен Александр Камышин, который до этого исполнял обязанности руководителя компании. Членами правления назначены Григорий Бойко и Евгений Лященко. Кроме того, правительство утвердило в должностях членов правления АО «Укрзализныця» Ореста Логунова, Александра Перцовского и Романа Черницкого.

Согласно правительственному постановлению, указанный состав правления Укрзализныци назначен временно, на период до принятия общим собранием акционеров Общества (по представлению нового состава наблюдательного совета) решения о формировании правления.

Этим же документом Кабинет Министров Украины прекратил полномочия членов правления «Укрзализныци» Франтишека Буреша и Ивана Юрика и освободил от исполнения обязанностей члена правления Ивана Синякова.