Национальный банк Украины запрещал расчеты на временно оккупированных территориях Украины, и только в этом контексте народный депутат Виктор Медведчук мог говорить о НБУ. Об этом в интервью Радио Свобода заявила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

«Я пыталась послушать эти пленки, пыталась со своими коллегами из НБУ поговорить, о чем вообще идет речь. И все мы пришли к выводу, что НБУ он там вспоминал только потому, что НБУ запрещал расчеты на оккупированных территориях, НБУ мешал всем, кто хотел делать эти расчеты. Вот почему он мог вспоминать НБУ. Потому что НБУ закрыл все банковские и небанковские учреждения, во всех забрал лицензии. Я ни разу Медведчука не видела и не слышала», - сказала Гонтарева.

По ее мнению, она заслуживает «награды», а не обвинений в контексте событий 2014 года.

«И вместо того чтобы нам всем работникам НБУ тех времен выдать медаль «Герой Украины», потому что в первый день, когда я вышла на работу, люди с оружием захватили донецкое территориальное отделение НБУ, а на следующий день захватили луганское отделение», - сказала экс-глава НБУ.

Она вспомнила одну из первых своих встреч в МВФ в 2014 году.

«Я тогда попросила встречу с председателем центробанка Молдовы, чтобы понять, как они вели расчеты с оккупированным Приднестровьем, но после этого мы решили наоборот перекрыть все эти расчеты, а компании перерегистрировались в Киев, чтобы продолжить работать. Вот и вся история с моей стороны. И при этом генпрокурор, председатель СБУ выходят и говорят о НБУ, что вошел в сговор», - отметила Гонтарева.

8 октября председатель СБУ Иван Баканов заявил, что в спецслужбе проверяют версию о причастности пятого президента Петра Порошенко и бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой к новому делу, возбужденного против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Перед этим генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила об объявлении нового подозрения депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку – касаемо контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса.