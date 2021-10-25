Участие президента России Владимира Путина в ежегодном формате «Большой Валдай», который прошел в очном режиме, — еще одна возможность для мирового сообщества услышать мнение главы Российского государства по глобальным проблемам, которые сейчас происходят в мире, и хорошая площадка для международных экспертов, позволяющая задать напрямую свои вопросы, пишет Реалист.

Как всегда, Путин глубоко погружен и прекрасно разбирается во всех внешнеполитических процессах, в которых участвует Российская Федерация, хотя внутренние проблемы тоже обсуждались. В частности, его отношение к обязательной вакцинации. Путин — против, т. к. за работу с населением методами убеждения, а не принуждения. Остается вопрос, почему это было провалено. Из международной повестки поднималась тема Украины, наболевшая для нашей страны. По его словам, группа националистически настроенных деятелей захватила власть и превращает Украину в "анти-Россию". Страны НАТО размещают свою военную инфраструктуру на территории Украины, создают военные базы под видом учебных центров, проводят политические репрессии за открытую политическую позицию и сотрудничество с Россией (я имею в виду Медведчука). По настроению Путина было видно, что он готов к решительным действиям в случае обострения ситуации.

Также были затронуты вопросы по Афганистану и отношению России к происходящим там событиям. Россия внимательно следит за этим.

Особый акцент был сделан на работу проекта "Северный поток - 2", который практически полностью готов к работе с западными партнерами. И Путин подчеркнул, что данный проект экономически выгоден, технологически современен и надежен в сравнении с транзитом газа через Украину и не является исключительно политическим, а находится в рамках здравой экономики и смысла.

Мне было приятно видеть Путина в бодром и конструктивном настроении. Я видел человека, который готов до конца отстаивать интересы России на внешнем пространстве. Конечно, хотелось бы, чтобы все это позитивно отражалось на внутренних делах России, где огромное количество проблем: политических, кадровых, экономических. Но я думаю, это будет озвучено в других форматах. И тем не менее меня не оставляет ощущение, что наряду с продуктивными мыслями и позицией Путина исполнительная власть зачастую втихомолку действует в своих интересах и по какой-то своей повестке, отличающейся от позиции главы государства. Это весьма опасно.

В завершении выступления Путин порекомендовал "Валдаю" проводить свои мероприятия и на международных площадках, приводя в пример Нью-Йорк, Афганистан и ряд других. Намек на то, что пора западным странам привыкать и к нашим форматам на своих территориях, а не только участвовать в их формате. Одним словом, встреча была полезной и продуктивной.