также в разделеОбщество
Украина не рассматривает поставки вакцины Johnson&Johnson
Поезд Киев-Варшава возобновляет курсирование после полуторагодовалого перерыва 5
Смерть украинки от выстрела Болдуина: под вниманием следствия два человека 10
Суд заочно приговорил одного из главарей «Востока» к 10 годам тюрьмы 9
Завершено расследование нападения сотрудников СБУ на пограничников в Сумской области 21
В Харькове подожгли автомобиль бывшего СБУшника 19
Rozetka и ее владелец Владислав Чечеткин попали в новый скандал, признав Крым частью России 83
В Каховке развернут мобильный госпиталь для больных COVID 11
Определен представитель Украины на Детском Евровидении 2021 51
Боевики в Донецке снимают блокаду миссии ОБСЕ 40
Почти 7 млн украинцев полностью вакцинированы от COVID 12
В Крыму зафиксировали рекордное количество случаев заболевания коронавирусом 49
В Украине блокировали канал нелегальной миграции 11
Минэнерго: «Северный Поток-2» могут запустить без сертификации 61
В Украине возобновил работу завод по производству медицинского кислорода 17
На Донбассе ОБСЕ зафиксировала 183 нарушения «тишины» за сутки 13
Германия передала Украине крупную партию вакцин AstraZeneca 17
Боевики обстреливали Донбасс из запрещенного оружия 13

На территории Украины есть три группы влияния, которые представляют интересы Российской Федерации и между которыми идет борьба за первенство.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью РБК-Украина.

«Давайте так. Что на сегодня происходит на российском направлении? На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идет столкновение. Медведчук был одной из этих групп, он был, скажем так, в фаворе с учетом того, что он кум Путина. Сейчас между этими группами идет выяснение взаимоотношений, кто будет тут старшим и представлять интересы Российской Федерации. Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Отвалившаяся группа – это была группа Медведчука, четвертая», - сказал Данилов.

Отвечая на вопрос, может ли получиться так, что Виктор Медведчук выиграет судебные процессы против Украины в ЕСПЧ, Данилов ответил: «То, что касается европейских структур и всех этих вопросов, не буду комментировать. Давайте посмотрим, как это будет происходить, когда и какие аргументы будут у той и другой стороны, тогда будем вести дискуссии на эту тему. Будут ли они этим вопросом заниматься? Ну, скорее всего будут, потому что достаточно денег нанимать дорогих адвокатов для того, чтобы они сопровождали, занимались и двигали».

При этом Данилов отметил, что Медведчук находится под домашним арестом не из-за санкций. «Санкции не имеют к этому отношения, мы занимались превентивными мероприятиями. Но если в 2014, 2015, 2016 годах происходили какие-то процессы, общество же должно о них знать. Надо четко понимать последствия тех или иных действий. Это, кстати, касается не только Медведчука», - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский допустил возможность обмена народного депутата Виктора Медведчука на незаконно удерживаемых Россией украинских политзаключенных, если бы у последнего подтвердилось гражданство РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2758 грн.
35
Теги