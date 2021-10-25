На территории Украины есть три группы влияния, которые представляют интересы Российской Федерации и между которыми идет борьба за первенство.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью РБК-Украина.

«Давайте так. Что на сегодня происходит на российском направлении? На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идет столкновение. Медведчук был одной из этих групп, он был, скажем так, в фаворе с учетом того, что он кум Путина. Сейчас между этими группами идет выяснение взаимоотношений, кто будет тут старшим и представлять интересы Российской Федерации. Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Отвалившаяся группа – это была группа Медведчука, четвертая», - сказал Данилов.

Отвечая на вопрос, может ли получиться так, что Виктор Медведчук выиграет судебные процессы против Украины в ЕСПЧ, Данилов ответил: «То, что касается европейских структур и всех этих вопросов, не буду комментировать. Давайте посмотрим, как это будет происходить, когда и какие аргументы будут у той и другой стороны, тогда будем вести дискуссии на эту тему. Будут ли они этим вопросом заниматься? Ну, скорее всего будут, потому что достаточно денег нанимать дорогих адвокатов для того, чтобы они сопровождали, занимались и двигали».

При этом Данилов отметил, что Медведчук находится под домашним арестом не из-за санкций. «Санкции не имеют к этому отношения, мы занимались превентивными мероприятиями. Но если в 2014, 2015, 2016 годах происходили какие-то процессы, общество же должно о них знать. Надо четко понимать последствия тех или иных действий. Это, кстати, касается не только Медведчука», - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский допустил возможность обмена народного депутата Виктора Медведчука на незаконно удерживаемых Россией украинских политзаключенных, если бы у последнего подтвердилось гражданство РФ.