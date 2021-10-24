Марина Ставнийчук, заслуженный юрист Украины, член Венецианской комиссии 2009-2013 гг. высказала свое мнение о вероятности обмена Виктора Медведчука "на героев и патриотов", высказанное президентом Украины Владимиром Зеленским. Приводим полный текст интервью.

" - Хотелось бы обсудить заявление о вероятности обмена Медведчука "на героев и патриотов", которое мы услышали от господина Зеленского, с точки зрения сделки и правозащиты.

- С точки зрения того, что это говорит президент страны, который является гарантом Конституции Украины, гарантом прав и свобод человека в нашем государстве, это просто нонсенс. Даже если это рассчитано на какой-то примитивный политический хайп, то как может гарант Конституции позволить себе делать подобные заявления? А с другой стороны, в Украине признается единое гражданство. Граждане Украины для своей страны, для власти своей страны, даже несмотря на то, что у кого-то может быть начата процедура приобретения другого гражданства, для своей власти являются гражданами Украины. Здесь о Конституции, о праве, об общем принципе верховенства права как о базовом принципе речь не идет. Речь идет о политическом хайпе. Очевидно, президент Зеленский начал странную и примитивную политическую игру. Потому что если эта власть думает, что сам Виктор Медведчук согласился бы на то, чтобы его выдали РФ, так он сделал заявление, абсолютно аргументированное, что нет никаких оснований: ни политических, ни гражданских, ни правовых, учитывая даже то, что у него украинское гражданство, единое. Но допустить то, что власть может одного из политических оппозиционных деятелей в государстве обменивать на других людей, так же граждан Украины, – это просто болезненное политическое воображение или вообще непонимание ситуации. Тем более когда президент Украины намеренно, вопреки ряду статей Конституции Украины, позволяет себе в своих интервью делить граждан Украины на героев-не героев, на патриотов-не патриотов, – это политический и юридический нонсенс. Многие говорят, что такое заявление сделано в расчете на патриотический электорат. Но патриотический электорат тоже не так глуп, потому что он так же смотрит на происходящее в стране. И если можно не применять Конституцию и закон к одному из лидеров парламентской оппозиционной силы, то что тогда будет происходить с обычными гражданами Украины? Президент Зеленский некоторое время назад анонсировал нам "черные" пятницы. Прошло полгода, и оказывается, что просто можно на всю страну сказать, что мы допускали ошибки.

- Не 108 человек, а только один, и не по ошибке, а с ошибками, как пояснил секретарь СНБО Данилов, были внесены в список "воров в законе". Ошибки или договоренности?

- Ключевой вещи – доверия – в отношениях власти и людей нет. Поэтому верить секретарю СНБО – это себя не уважать. У меня на руках три сообщения из СМИ относительно того, что три года жила, как в аду, киевлянка, которую ошибочно коснулись санкции СНБО. Так же жительница Одессы не может защитить свои права до сих пор. И сегодня я читаю интервью с адвокатом одного из жителей Киевской области, который считает, что его намеренно добавили в этот список воров в законе. Адвокат рассказывает, как они пытались защитить права этого человека в суде, как члены СНБО рассказывают, что они ни за что не отвечают, потому что они просто голосуют, как у судей лопнуло терпение и они обязали ответчиков по делу, каждого из членов СНБО, объясниться, на каком основании они голосовали за наложение санкций на эту личность. Я наблюдаю по своим разговорам с теми, кто участвует в таких судебных делах, что, как правило, инициатором таких решений – наложение санкций, является правительство, и потом люди не могут защитить себя в суде. Более того, им никто не сообщал от СНБО, что в отношении них приняты санкции. Даже если решения СНБО имеют гриф "секретно", но если санкции касаются граждан Украины, то для меня совершенно очевидно, что гражданин всегда имеет право на правовую защиту – во всех случаях, без исключения. Даже если на него накладываются политические санкции, что также под большим вопросом с точки зрения законодательства Украины о санкциях, законодательства об СНБО. С одной стороны, этот орган имеет конституционный статус: контролирующий, координационный, для органов исполнительной власти при президенте Украины, а с другой стороны, это уже просто одиозный орган, взявший на себя функции суда. При этом все принципы и принципы, на которых осуществляется судопроизводство в Украине, этим органом не просто вопиюще нарушаются, не соблюдаются, а просто откровенно игнорируются. СНБО не для всех и вся (это контролирующий и координирующий орган), а для органов исполнительной власти. Закон о санкциях изложен таким образом, и так во всем мире, что государство применяет санкционный механизм не к гражданам своей страны. Ибо для граждан своей страны или лиц без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях, в полной мере действует законодательство. Если это лишение лицензий вещания - это соответствующие механизмы, связанные с Нацсоветом по телевидению и радиовещанию целой системой информационного законодательства, если это касается граждан, то это Уголовный кодекс. А тут оказалось, что этот орган (СНБО) подменяет собой и правоохранительную систему, и судебную, и в определенной степени институт уполномоченного по правам человека. Они имеют право на все. Перед этими гражданами, о которых я рассказываю, никто не извинился - власть же "имеет" право на ошибку. Считаю, что эти люди должны обратиться в суд, чтобы им возместили материальный и моральный ущерб, которые они понесли за так называемые ошибки. Кажется, что такие люди, чиновники, как господин Данилов, вообще не знают такие человеческие эмоции, как стыд и совесть. Даже если это касается одного человека – это что, неважно? Статья 3 Конституции совершенно не работает в этом государстве, как и вся Конституция Украины.

- Есть такая информация, что из тех списков можно за небольшую "индульгенцию" выйти.

- Когда говорилось, что СНБО будет бороться с контрабандистами, то разговоры же ходили, что одни ходят, чтобы конкурентов включили, другие потом ходят за то, чтобы их исключили. Мы не можем знать, правда ли это, но наши предположения на стороне того, что это вполне может иметь место по тому, как подписывались указы президентом. Решения принимались, а через некоторое длительное время указы были подписаны. Очевидно, что какие-то преференции где-то кому давались. Когда начали применять санкционные меры, увидели, что начал расти определенный электоральный уровень Зеленского - увидели, что уже не поддерживается, то сейчас эта санкционная политика немного притихла. Суды по закрытым телеканалам идут уже вне всех сроков, и мы понимаем почему. Когда суд принял решение о неконституционности указа президента об увольнении председателя КС, сразу же возбудили уголовные дела против судей, хотя всем понятно, что ГБР не имеет полномочий оценивать решения суда на предмет его конституционности, законности и т. д. Все перевернулось.

- Но в правоохранительных органах есть же люди, которые понимают все то, что вы говорите.

- Конечно, есть.

- То, когда им говорят возбудить дело в отношении судей Верховного суда, неужели они не могут сказать, что это не их компетенция? Или никто не хочет нарушать трамвайный закон: не высовываться?

- К сожалению, сегодняшняя власть выглядит абсолютно авторитарной, которая реализует свое полное влияние, в том числе и на правоохранительную систему. И то, что был уволен Дмитрий Разумков с должности, и то, как это происходило, свидетельствует о том, что сегодня в парламенте обеспечено абсолютное влияние монобольшинства.

- Так по одному у кого-то рейдернут урожай, у кого-то бизнес, кому-то заткнут рот уголовным делам – и каждый по своим кухням.

- С одной стороны, украинцы - свободолюбивый народ, имеет определенные демократические традиции, а с другой стороны - у украинского народа длительный период времени не было своей государственности. Мы выходим на революции периодически, а когда нации надо проявить серьезную постоянное традиционное демократическое поведение, она, к сожалению, ее не проявляет. Это отслеживается с 14-го года, а тем более, когда к власти пришла команда, которая очень хорошо владеет технологиями овладения массами.

Один фильм о Голобородько чего стоит, который годами втюхивали гражданам Украины, чтобы они увидели во Владимире Зеленском, который баллотировался на пост президента, не личность, а киношного героя, Голобородько. Очень удачно воспользовалась технологически и олигархическая группа, которая ставила на Владимира Зеленского на выборах. Я не знаю, готовят ли сейчас президента к интервью его службы, ведь он не оперирует ни цифрами, ни материей. А когда говорит об оппонентах, то плетет просто реальные глупости. Когда Владимир Зеленский говорит, что он не занимался офшорами и бизнесом, а занимался творчеством, то меня это тоже резануло. Он занимался политической сатирой, политическим хайпом, но говорить, по сравнению с нашими писателями, поэтами, что это творчество, это на себя очень много взять.

- А когда идут нарекания, что прятали деньги в офшорах, потому что вели политическую сатиру, то давайте говорить о шестидесятниках – это же несравнимые вещи.

- Конечно, это несравнимые вещи, и это одна ситуация. А эта мотивация, что прятали деньги в офшорах, структурировали бизнес из-за политических преследований, то в отличие от президента Януковича, президент Зеленский за полуторагодовалую свою деятельность закрыл три телеканала, которые выглядели, по его мнению, как оппозиционные.

- Плюс один – "Перший Незалежний".

- Да. Кого ни спросишь из богатых людей того времени, они у всех были на частных вечеринках. Сказать, что их кто-то преследует, а затем приглашает к себе в баню, будучи в халатах, вдвоем, а перед ними выступает человек, который занимает теперь высоченный пост в нашем государстве, то вряд ли его кто-то преследовал. Тогда был оппозиционный журналист – Савик Шустер, и Петр Порошенко, по сути, выдворил его и закрыл его студию и соответствующий канал. А при Януковиче такого не было. В докладе миссии наблюдения в области прав человека ООН, которые выходят периодически в Украине, по результатам того, что у нас происходит, все время фиксируют нарушения прав журналистов, фиксируют как нарушение свободы слова закрытие соответствующих оппозиционных каналов. Накануне визита нашего президента к президенту США господину Байдену республиканский институт передал соответствующее письмо, что они фиксируют ухудшение состояния реализации свободы слова и мнения в Украине. Тем не менее от украинской власти – никакой реакции. Если даже те, кто вне своей компетенции закрыл телеканалы, видели какие-то нарушения, то дайте возможность судебным органам дать соответствующую оценку этим решениям органов государственной власти, связанным с закрытием телеканалов.

- Венецианская комиссия тоже просила: дайте нам закон о деолигархизации.

- Здесь вообще очень неприятная манипуляция со стороны властей. Есть такая, по умолчанию, традиция, что все сложные законопроекты в области конституционного строительства, прав человека, принципа верховенства права, если они имеют определенную сложность, то такие законопроекты еще перед принятием или перед регистрацией в парламенте передаются в Венецианскую комиссию. Опубликовано решение Венецианской комиссии относительно правительственного законопроекта, только что зарегистрированного в ВР, относительно переходного периода. И у нас уже достаточно критический вывод Венецианской комиссии. Вот и уволили Разумкова – это было последней каплей, он отправил слишком конфликтный проект закона, который точно противоречит принципу верховенства права, Конституции Украины, в Венецианскую комиссию на стадии, когда он был принят в первом чтении в ВР.

- Кто должен подписывать этот документ, который уже принят парламентом?

- Думаю, что Руслан Стефанчук уже может на этом этапе подписать закон. Но логично для государства сначала получить рекомендации, а потом уже голосовать в окончательном варианте за правильно подготовленный закон.

- Спасибо."