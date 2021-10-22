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Нынешняя украинская власть не может сделать без председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука ничего - мирный процесс стал мертвым, обменов нет, война продолжается, обстрелы продолжаются, нищета в Украине… Об этом заявил сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович в эфире телеканала "Россия 24".

"Искать логику в действиях киевской власти сегодня невозможно. У них один день - они хотят Медведчука поменять на кого-то, второй день - он заложник, третий - нефть за него получить, четвертый - встретиться с Путиным, пятый - мир установить… Всё сводится у них к Медведчуку. Я им всё время объясняю, и в парламенте говорю: если у вас всё к Медведчуку сводится, чего вы его преследуете? Сядьте с ним за стол, поговорите, может к чему-то и придете. Но они считают, что так удобнее. Результат - вы все видите: мирный процесс стал мёртвым, обменов нет, война продолжается, обстрелы продолжаются, нищета в Украине… Если через 2 дня будут предъявлены те цены на газ, о которых мы знаем, то 70% предприятий просто остановится. Наверное, они этого хотят. Мы с Виктором каждый день видимся, всё понимаем, видим, как оно дальше, работаем с областными организациями. Но этот паровоз идёт к катастрофе с огромной скоростью", - заявил Рабинович.

Кроме того политик напомнил, что Виктор Медведчук ранее смог договориться с Газпромом о цене на газ для Украины, однако Киев это предложение отверг.

"То, что тогда Медведчук договорился о цене $175 и мы с ним были в Москве, - по нам возбуждено уголовное дело за попытку предательства интересов страны", - подчеркнул Вадим Рабинович.
ForUm

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