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Судьи Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая, Андрей Бицюк и Владимир Воронько отказались конфисковать элитную квартиру народного депутата из «Батькивщины» Михаила Волынца, сообщил Центр противодействия коррупции.

В апреле журналисты Радио Свобода обнаружили в декларации Волынца, что он приобрел трехкомнатную квартиру в элитном комплексе «Бульвар фонтанов» на Печерске в Киеве. Ее стоимость достигала более 7 млн ​​гривен. При этом учитывая законные доходы депутата ему не хватало на квартиру около 3 млн гривен. Поэтому прокурор просил признать актив необоснованным и конфисковать квартиру в доход государства.

 

Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС.

Это второе дело о гражданской конфискации, которая попала на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда. В августе эта же коллегия конфисковала у депутата с ОПЗЖ Ильи Киви более 1,2 млн гривен, которые он якобы получил от сдачи в аренду жомовой ямы на Полтавщине.
ForUm

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