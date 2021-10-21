Десятки ведущих мировых СМИ написали детальный материал о незаконном преследовании украинскими властями главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука, указав, что подобные действия лишь усиливают напряжение в двусторонних отношениях Киева и Москвы. Об этом сообщает Reuters и десятки авторитетных зарубежных СМИ, ссылаясь на незаконные действия Офиса генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины по усилению давления на Виктора Медведчука, через очередную активизацию незаконного расследования в отношении украинского политика.

"В мае власти предъявили Медведчуку формальное подозрение в государственной измене в рамках репрессий против его окружения, что усилило напряженность в отношениях между Киевом и Москвой", - сообщили сайт Фонда "Рейтер-Томсон", крупнейший интернет-портал Yahoo, новостной раздел сайта компании "Майкрософт".

Ряд ведущих американских изданий - U.S. News & World Report, "Мetro", сайты ряда радиостанций радиокомпании Midwest Communications, базирующейся в Wausau (штат Висконсин, США), сайт консервативного холдинга радиостанций Salem Radio Network, Street Insider, One America News Network - сообщили, что в пятницу сотрудники правоохранительных органов обвинили Медведчука якобы в сговоре с официальными лицами во время предыдущей администрации Петра Порошенко с целью закупки угля на шахтах в неконтролируемых Украиной районах Донецкой и Луганской областей, организовав якобы таким образом схему по финансированию НЗФ.

"Партия Порошенко назвала обвинения дымовой завесой, чтобы отвлечь внимание от правонарушений самого правительства. А партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" в пятницу заявила, что последние обвинения показали "полную беспомощность" прокуратуры, не обосновавшей ранее выдвинутые против него обвинения. В своем заявлении партия обвинила правительство президента Владимира Зеленского в попытке "отвлечь внимание людей от их катастрофических неудач", - написали ряд изданий Швейцарии (Swissinfo.ch), Канады (National Post, SaltWire Network) и Турции (A News).

При этом, как отмечает Reuters, экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала совместное заявления главы СБУ Ивана Баканова и Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в отношении якобы новых доказательств по делу Виктора Медведчука - "чепухой".

"Я никогда не имела ничего общего с Медведчуком, которого никогда в жизни не видела, ни с финансированием терроризма, ни с покупкой угля или электроэнергии",- приводи слова Гонтаревой ряд изданий.

Сам же Виктор Медведчук назвал сообщение ему очередного подозрения юридически ничтожным фактом, которое случайно было набрано, чтобы "слепить" обвинение. А также отметил, что в очередном уголовном деле против него отсутствует не только состав преступления, но и событие преступления.

"Если бы я не был юристом, я бы сказал, что это (сообщение о новом подозрении, - ред.) - полный абсурд. А учитывая, что я все-таки имею какое-то отношение к юриспруденции, хотел бы сказать, что эти обвинения, которые инкриминируют мне по этим двум статьям, они, во-первых, и я подчеркиваю это, касаются ноября 2014 года и января 2015-го. Я акцентирую на этом внимание, потому что я считаю, что беспочвенность, которая сегодня положена в основу так называемой обоснованности так называемого мне сообщения о подозрении, является ничем иным как юридически ничтожными фактами, которые случайно были набраны для того, чтобы "слепить" это обвинение и говорить о нем сегодня", - отметил политик.

Мировые СМИ также отметили, что Виктор Медведчук, политическая партия которого является второй по величине в парламенте, является гражданином Украины, но имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным и утверждает, что российский лидер является крестным отцом его дочери.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.