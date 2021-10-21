В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» назвали манипуляцией информацию об исключении народного депутата Ильи Кивы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.

Согласно пункту 3.10 устава «на члена партии за нарушение устава и программы партии, партийной дисциплины, морали и этики, невыполнение решений руководящих органов первичной ячейки или местной либо региональной организации Партии или руководящих органов партии, нанесение материального ущерба партии, причинение своей деятельностью вреда репутации партии налагаются партийные взыскания в виде предупреждения либо общественного осуждения или исключения из членов партии».

В соответствии с уставом решение о применении партийного взыскания к руководящему лицу партии, члену руководящего органа партии применяется исключительно политическим советом партии. Решение об исключении из членов партии принимается двумя третями голосов членов соответствующего органа.

Поскольку народные депутаты Украины ‒ члены депутатской фракции ОПЗЖ являются членами высшего руководящего органа партии ‒ политического совета партии, то любые взыскания к ним могут быть применены исключительно по решению политсовета.

В ОПЗЖ заявили, что действия организаторов этой провокации, направленной на раскол партии, получат надлежащую оценку руководства и членов политической силы, а сами они понесут партийную ответственность.

«Очевидно, что подобная провокация была осуществлена в интересах действующей власти, которая с помощью фальсификации уголовных дел, политических репрессий, незаконного преследования оппозиции, а теперь еще и подобных грязных вбросов, не гнушаясь никакими методами, пытается расправиться с ОПЗЖ как политической силой, преградившей путь к установлению диктатуры власти Зеленского в Украине», - подчеркнули в партии.

Ранее СМИ сообщили, что Киву исключили из партии.