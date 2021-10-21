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Народного депутата Илью Киву исключили из партии «Оппозиционная платформа – за жизнь». О своем исключении из партии он сообщил журналисту Андрею Павловскому.

Решение об исключении Кивы было принято на конференции Полтавской областной организации «ОПЗЖ». Сам нардеп считает, что это решение было принято по инициативе Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

«Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы. Может быть, им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту РФ. Это нормальная история, мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям», - заявил Кива.

Он уточнил, что теперь ожидает решения об исключении его из фракции.
ForUm

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