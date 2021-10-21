С 21 октября 2021 меняются правила перевозок пассажиров во время карантина. Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при условии наличия у пассажиров сертификата о вакцинации (бумажного или в приложении «Дия»), или документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на COVID -19, которые должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

На крупнейших железнодорожных вокзалах страны работают пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19. Вакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата.

За сутки 20 октября в Украине зафиксировано 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Отказ в праве проголосовать на местных выборах внутренне перемещенными лицами из зон конфликта в Украине является нарушением Европейской Конвенции по правам человека. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека по делу «Селигененко и другие против Украины».

СМИ сообщили, что Илью Киву исключили из партии ОПЗЖ. В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» назвали эту информацию манипуляцией.

В Греции по запросу Литвы при пересечении границы задержали гражданина Украины, ветерана АТО Александра Радкевича, заочно осужденного литовским судом по делу о событиях 1991 года.

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых.