Возможный обмен главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктор Медведчука на пленных украинцев - это полный бред и абсурд. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

"Давайте начнем с того, что это полный бред и абсурд, и президент нашей страны по большому счету, сейчас, становится террористом. Он заявляет, что он удерживает лидера оппозиции в заложниках и готов его поменять на кого-то или на что-то. Что делают с террористами? С ними же точно никогда не ведут переговоры и тем более никто не ведет переговоры с террористами в России. Вы все помните знаменитое высказывание Путина, которое он произнес 24 сентября 1999 года на пресс-конференции, я не буду полностью его расшифровывать, но он сказал, что если надо будет, мы террористов и сортире будем мочить, это цитата. Так вот, у меня вопрос, готов ли президент Зеленский к такому развитию событий? Он действительно отдаёт себе отчёт в том, что о говорит, он действительно понимает все последствия, кого он собирается менять?" - заявил Марчевский.

Он также добавил, что весь судебный процесс над Медведчуком - это политические репрессии, которые могут коснуться каждого гражданина.

"Мы не можем мы говорить о правовом государстве. Давайте разберем все судебные заседания по делу Медведчука. Там нет права. Я присутствовал на всех заседаниях, слышал доводы прокуроров и слышал доводы стороны защиты. Сторона защиты их разносила в пух и прах. Каждый раз решение было заведомо известно. Судьи даже не пытались сделать вид, что они уходят, чтобы написать текст решения. Они уходили из зала заседания, 20 секунд находились в коридоре и возвращались с напечатанным решением. У нас в стране действует так называемое телефонное право. По звонку с высокого кабинета на Банковой нарисовывается необходимое решение. Нет у нас правосудия, это - политические репрессии. И эти политические репрессии могут коснуться каждого гражданина", - отметил Марчевский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктор Медведчука на пленных украинцев. Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский заявил, что после таких заявлений Зеленский превращается в террориста. Он также добавил, что когда президент становится террористом, он должен помнить, что с террористами переговоров не ведут. А тем более, в России.

Как сообщалось, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что власть президента Владимира Зеленского всячески препятствует восстановлению экономических отношений между Украиной и Россией.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, нарушая закон. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.