также в разделеПолитика
Зеленский теряет позиции в президентском рейтинге 28
Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении 9
Зеленские почтили память Кобзаря в Каневе 9
«UA: Перший» заявил о давлении со стороны ОПУ 74
«Слуга народа» проведет съезд в ноябре 11
Честно: Парламентские партии не отчитались, куда потратили 1,5 миллиарда госсредсв 14
КС рассмотрит соответствие Конституции указов Зеленского об увольнении Тупицкого 14
Reuters: Медведчук упрекает Зеленского в попытке отвлечь внимание людей от катастрофических неудач власти 23
Рада приняла закон о статусе НАБУ 50
Буймистер исключили из фракции «Слуга народа» 41
Министр экологии написал заявление об отставке 22
Рада разблокировала подписание закона об олигархах 39
В Киев прибыл глава Пентагона 40
Корниенко назначен первым вице-спикером Рады 40
Зеленский одобрил изменения в госбюджет: куда направят деньги 26
«Слуги» хотят выгнать нардепку, не голосовавшую за закон об олигархах 30
Кулеба: Нас не интересует мнение РФ относительно вступления в НАТО 51
Главы МИД Украины и ЮАР возобновили контакты после 23 лет перерыва 18

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал очередные обвинения в государственной измене политическими репрессиями и объяснил, что, выступая в 2014 и 2015 годах посредником в закупках угля с неподконтрольных территорий Донбасса, действовал в интересах Украины. Об этом говорится в публикации одного из ведущих американских информагентств Blumberg.

Информагентство сообщает, что о новых обвинениях в государственной измене против Медведчука завили в Офисе генерального прокурора и СБУ, в частности генпрокурор потребовала ареста оппозиционного политика, либо залога в размере 1 млрд грн. Сам Медведчук отрицает правонарушения и назвал действия прокуратуры «политическими репрессиями», объяснив свои действия в то время энергетическим кризисом, который мог оставить всю страну без тепла.

«Это произошло во время серьезного энергетического кризиса в Украине, – пишет Blumberg. – А угольные контракты с Южной Африкой в то время не действовали, что приводило к нехватке топлива и постоянным отключениям электричества по всей стране».

Кроме того, американское издание отмечает, что, придя к власти в 2019 году, нынешний Президент Украины Владимир Зеленский обещал арестовать коррумпированных чиновников, но до сих пор ни один высокопоставленный преступник не был осужден, а санкциям и уголовному преследованию подвергается только лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, которое было удовлетворено судьей Печерского районного суда города Киева.

А 8 октября, по материалам СБУ, лидеру ОПЗЖ было объявлено новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Сторона обвинения требовала ареста политика с возможностью внесения залога в 1 млрд грн, но на этот раз Печерский суд отказал прокурорам, правда, оставив Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря 2021 года.

Общаясь с журналистами после окончания судебного заседания, Виктор Медведчук заявил, что обвинения, звучавшие в суде, фактически «высосаны из пальца» и сторона обвинения не представила ни одного доказательства, которое могло бы дать хоть какое-то основание для удовлетворения ходатайства прокуроров о взятии под стражу. Поэтому, как заявил Медведчук, этот процесс он рассматривает как незаконные политические репрессии. Что касается апелляции, парламентарий отметил, что он и его защита не удовлетворены решением суда, но они пока не уверены, что будут его обжаловать.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
15
Теги