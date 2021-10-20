Украинцам не впервой с тревогой ждать зимы. Но в этот раз холода обещают быть особенно чувствительными, поскольку Зе-правительство доуправлялось до того, что топить будет элементарно нечем, ну или платить за отопление фантастические суммы, пишет Рупор.

Сам по себе отказ офиса Зеленского от возобновления прямых поставок российского газа по сниженной цене говорит – это уже показатель безразличия украинских властей к своему народу. Да, все объясняют «Крымской платформой» и Донбассом, однако любые политические напряжения можно обойти экономическими соглашениями. Страны, в конце концов, не находятся в состоянии войны. Еще в 2019 году глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук договорился с российским руководством о поставках газа на Украину по фиксированной цене в 175 долларов. Киев от подобного контракта отказался и только потому, что о нем договаривался оппозиционер. Теперь, как следствие, Медведчук сидит под домашним арестом и обвиняется в госизмене. Логика по-украински и дешевое шоу с антиукраинской риторикой от властей!

Правая рука не знает, что делает левая. Премьер-министр Денис Шмыгаль (кстати, уже точно не имеющий никакого политического будущего) говорил, что Украине хватит своих запасов газа для прохождения отопительного сезона. В этой же время глава правления НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявляет, что компания могла бы закупить больше газа до его ценовых рекордов. Предыдущее же правление компании вообще не предусматривало импорта газа.

За выполнение решений относительно импорта газа отвечал Отто Ватерландер, который единолично изменил план в сторону уменьшения импорта. Это когда оптовые цены на газ росли не по дням, а по часам, а экономисты прямо говорили, что рост продлится всю зиму! Кроме того, мы уже проходили элементарное воровство газа, предназначенного европейскому потребителю из трубы, в те моменты, когда Украине его не хватало. Велика вероятность, что в начале 2022-го история повторится.

Вывод здесь можно сделать только один: ни одно экономическое решение украинских властей не является самостоятельным. Мало того, что в «Нафтогазе» вопросы импорта голубого топлива решают иноземцы, да еще и в сторону обнищания украинцев, так западные ставленники еще и пытаются оправдать печальное положение дел!

Коррупция – она ведь не столько в низшем звене, где чиновнику по-тихому заносят сто долларов во время регистрации какого-нибудь ИП. Патологически коррумпирован как раз высший эшелон украинской власти, взращенный грантами Сороса и западническими антинародными решениями. И мы более чем уверены, что ошибочные решения в духе «газа нам хватит» (а на самом деле нет) были сделаны под внешним влиянием. Зато Шмыгаль и все остальные сидят, можно сказать, на двух ставках: киевской и западной.

Что говорить, если сам президент Украины Владимир Зеленский признает, что у него были офшорные счета до избрания на должность. Таким образом он защищался от украинской налоговой. И очень забавно аргументировал свои грешки: дескать, во времена президента Украины Виктора Януковича так все делали! Можно только догадываться, какие сокровенные тайны Зеленский расскажет после того, как его сместят с должности президента. Надеемся на такую же честность украинского лидера – особенно в контексте антинародной газовой политики. Впрочем, там может столько быть наворочено, что ему и срок светит.

Только в сфере бюджетных закупок украинские теневые обороты составляют около 60 млрд гривен в год. Можно только догадываться, какие цифры крутятся в сфере энергобезопасности и какие Ватерландеры имеют свой кусок. Украина из-за коррупционных схем теряет $ 37 млрд. Что самое интересное, эту цифру озвучивал большой друг Зеленского Михаил Саакашвили. А убыточный НАК «Нафтогаз Украины» - это венец украинской коррупции, который продает населению «родной» газ через посредника и по цене, в семь раз больше закупочной! А газа все не хватает, а люди беднеют. И это, судя по всему, офис Зеленского устраивает.