Новые обвинения, выдвинутые Офисом генерального прокурора и СБУ против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука вызвали резонанс в мировой прессе. Так, одно из крупнейших в мире международных информагентств Reuters пишет, что уголовное преследование оппозиционного политика проходит в рамках репрессий против Медведчука и его окружения со стороны украинской власти.

В публикации уточняется, что выдвигаемые против Медведчука обвинения являются формальными.

«В мае украинские власти предъявили Медведчуку, наиболее известному союзнику Кремля в Украине, формальное подозрение в государственной измене в рамках репрессий против его окружения, что усилило напряженность в отношениях между Киевом и Москвой», – говорится в публикации.

В материале уточняется, что новые обвинения в государственной измене якобы связаны с закупкой угля на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса, что, по мнению прокуратуры и СБУ, является финансированием терроризма.

«В партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” заявили, что последние обвинения показали “полную беспомощность” прокуратуры, не обосновавшей и ранее выдвинутые против него обвинения. В своем заявлении партия обвинила правительство Президента Владимира Зеленского в попытке “отвлечь внимание людей от их катастрофических неудач”», – идет речь в статье.

Информагентство уточняет, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сказала, что обвинение попросит суд арестовать Виктора Медведчука или установить залог в размере 1 миллиарда гривен (38 миллионов долларов), но суд не удовлетворил это ходатайство.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, которое было удовлетворено судьей Печерского районного суда города Киева.

А 8 октября, по материалам СБУ, лидеру ОПЗЖ было объявлено новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Сторона обвинения требовала ареста политика с возможностью внесения залога в 1 млрд грн, но на этот раз Печерский суд отказал прокурорам, правда, оставив Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря 2021 года.

Общаясь с журналистами после окончания судебного заседания, Виктор Медведчук заявил, что обвинения, звучавшие в суде, фактически «высосаны из пальца» и сторона обвинения не представила ни одного доказательства, которое могло бы дать хоть какое-то основание для удовлетворения ходатайства прокуроров о взятии под стражу. Поэтому, как заявил Медведчук, этот процесс он рассматривает как незаконные политические репрессии. Что касается апелляции, парламентарий отметил, что он и его защита не удовлетворены решением суда, но они пока не уверены, что будут его обжаловать.