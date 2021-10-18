Президент Украины Владимир Зеленский, который занял кресло главы государства благодаря своим актерским данным, старается укрепить свою власть путем расправы со своими политическими оппонентами, а частности, с председателем политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком. Об этом пишет издание Forbes.

Автор публикации, анализируя причины кризиса в Украине, подчеркивает, что Зеленский, вместо реальных шагов по изменению курса страны, пошел дорогой своих предшественников, пытаясь укрепить свою власть методами, которые вызывают резкую критику как у европейских политиков, так и у Венецианской комиссии.

"Легко видеть, что Зеленский просто стал президентом благодаря своему телесериалу и инвестициям в кампанию Коломойского, врага предыдущего президента Петра Порошенко... Зеленскому удалось с годами укрепить свою политическую власть, используя стандартную украинскую тактику. Во-первых, он привлек к ответственности оппозиционного политика Виктора Медведчука, заявившего, что он слишком близок к России. Крестными отцами детей Медведчука являются Владимир Путин и Дмитрий Медведев, но это "преступление" не подлежит уголовному преследованию даже в Украине. Поэтому Зеленский ввел санкции в отношении независимых телеканалов и некоторых предприятий оппозиционного политика. Атаки Зеленского на таких игроков также использовались для продажи его политики "деолигархизации", политики, критикуемой Венецианской комиссией, консультативным органом Совета Европы, за то, что она допускала политические удары и месть посредством индивидуальных санкций без суда.Это слишком легко использовать как политическое оружие, поэтому европейцы считают его грубым", - говорится в публикации.

Журналист отмечает, что Украина погрязла в коррупционных скандалах.

"Документы Пандоры не сулят ничего хорошего Украине и плохо скажутся на Зеленском. Как сказал мне один вашингтонский аналитик, пожелавший остаться неназванным, "Украина - это коррупционная Саудовская Аравия", - отмечает автор публикации.

"Зеленский пообещал иностранным бизнесменам, что Украина будет "землей обетованной" для иностранных инвестиций. Но нет. Зеленский пытается спасти свою популярность и президентское кресло, возродить интерес Вашингтона и уладить споры с Россией. У него мало времени для создания благоприятного инвестиционного климата. Чтобы развивать свою экономику, Украина придерживается тех же старых методов, благодаря которым идет фактическое уничтожение врагов. Одно дело, когда это делают политики. Но в Украине этим занимается еще и бизнес-элита. Это становится трудным местом для ведения бизнеса", - говорится в статье.

Автор публикации не исключает, что президентство Зеленского может окончательно провалиться, в том числе, из-за того, что надежды на поддержку Вашингтона окажутся слишком переоцененными.

"Президентство Зеленского может еще больше провалиться из-за продолжающихся проблем с коррупцией, роста цен на энергоносители и нескончаемой борьбы с Россией. Западная помощь и иностранные инвестиции вряд ли придут на помощь Украине, поскольку администрация Байдена сталкивается с беспрецедентными трудностями: беспорядочный, хаотичный выход из Афганистана; рост инфляции; сбои в цепочке поставок; еще одно преодоление потолка госдолга и тупиковая ситуация с законопроектом об ассигнованиях - Белому дому сейчас не до украинских драм. Это плохо для "Слуги народа" и перспектив иностранного бизнеса в Украине, которые надеялись, что это будет самое большое и лучшее государство из бывшего Советского Союза для инвестиций", - резюмирует журналист.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.