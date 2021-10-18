К сожалению, можно с уверенностью констатировать тот факт, что проводимый политический курс президентом Украины Владимиром Зеленским является катастрофическим для всех сфер отраслей Украины. Куда ни глянь, везде провал, пишет Елена Броницкая.

А тут еще и подоспела информация со скрытыми от людского ока темными финансовыми делами, и пан бешенствует, даже поговаривают, что изрядно наехал на Шефира, который уверял его в идеальной схеме с офшорами, что вычислить маршруты денег невозможно, а бенефициары скрыты.

Главная дилемма в том, что мы вроде бы боремся с олигархами, даже придумали целый закон #5599 об олигархах, а тут, согласно информации телеграм-канала "Прислуга", на счета первого помощника зашло больше 200 миллионов долларов от украинских олигархов, которые предназначались Офису президента для так называемой черной кассы.

И поэтому, чтобы как-то замять очередные зашквары, господин Зеленский и Кo, придумали ход конем, дабы замаскировать свое фиаско в глазах наших граждан. Начали открытую конфронтацию на фоне скандального снятия спикера Разумкова, а также попытки вновь всучить фальсифицированное подозрение лидеру оппозиции Виктору Медведчуку, которое продлило Виктору Владимировичу домашний арест сроком до 7 декабря 2021 года.

Господин Зеленский и гоп-компания еще раз дали нам понять, что они до смерти боятся ЖЕСТКОЙ ПРАВДЫ Виктора Владимировича, которую он мог бы доносить с трибуны Верховной Рады Украины всему народу, и поэтому в очередной раз придумывают высосанные из пальца уголовные дела.

После ничтожного и подлого вчерашнего приговора Медведчуку судьей Печерского суда, а ожидать другого гуманного решения было бы бессмысленно, учитывая то, что вся судебная ветвь подконтрольна ОП.

Власть в лице Зеленского упорно ведет незаконную и целенаправленную борьбу усиленными политическими репрессиями с единственным по праву украинским оппозиционным политиком Медведчуком, с которым невозможно в унисон договориться.

На своей вчерашней пресс-конференции после вердикта суда Виктор Медведчук еще раз дал понять, что все идет к уничтожению страны.

Страна идет по пути узурпации власти и установления диктатуры. Страшно для судьбы страны в целом, а страшно, самое главное, для простых людей, которые будут иметь негативные последствия во всем — в ценах, рабочих местах, ЖКХ, тарифах, правах и в гарантии на то, чем должны обладать в нормальном демократическом и правовом государстве.

Это истинные слова, не взирая ни на что, завзятого и правильного политика, который мыслит категориями государственника.