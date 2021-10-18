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Преследуя Виктора Медведчука, Президент Зеленский просто пытается отвлечь внимание от офшорного скандала. Такое мнение выразил народный депутат от партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Олег Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».

«Я подозреваю, что в практической области и дальше будет нарушение всего и вся: действующего нардепа не будут пускать в Верховную Раду, он будет находиться под домашним арестом. Но это не мешает Виктору Владимировичу принимать активное участие в политической жизни партии, принимать иностранных гостей, что обозляет власть, которая завидует Медведчуку», ‒ сказал Волошин.

Он отметил, что в политическом плане суд над Медведчуком – это поражение действующей власти.

«Только лишний раз дали Виктору Владимировичу трибуну, с которой он аргументированно рассказал свою позицию, многие вещи прозвучали впервые. Я не очень понимаю, что это дало власти. Сегодня просматривал радикальных спикеров и ведущих: у этой публики огромное разочарование, они реально думали, что Зеленский посадит Медведчука, неважно за что. Так как власть не смогла, в глазах этих людей она проиграла, а в глазах вменяемой части общества она развязала политическое преследование», – подчеркнул нардеп.

По его словам, никаких правовых аргументов у суда нет, и, если бы суды были самостоятельные, Виктора Медведчука уже бы освободили.

«Считаю, что вся эта история с преследованием Виктора Владимировича в политическом плане с самого начала проигрышная для Зеленского. Когда они так же по беспределу закрыли каналы, логика понятна. Не только нас, но и многих спикеров, представителей других партий лишили возможности говорить о коррупции, войне и других проблемах в Украине. Но преследуя лично Медведчука, они показывают, кто является реальной оппозицией в стране», ‒ отметил Волошин.

Также он подчеркнул, что выиграть в глазах США и ЕС, преследуя Виктора Медведчука, Зеленский не может, и сейчас он просто пытается отвлечь внимание от офшорного скандала.

«Кстати, судя по материалам дела, в суде должен был находиться Порошенко, а не Медведчук совсем, ведь Медведчук не был властью в 2014 году», ‒ добавил Олег Волошин.
ForUm

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