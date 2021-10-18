Если в таком издании как журнал для мировой элиты «Форбс» звучит критика Владимира Зеленского из-за Pandora Papers, попрания прав инвесторов и репрессий против Виктора Медведчука – это серьезный сигнал для президента Украины. Так политический обозреватель Александр Фомин в своей колонке для издания «Корреспондент» комментирует статью «Украина–2021: Кризис продолжается» в журнале «Форбс».

«Форбс» – это не просто ведущий деловой журнал в мире. За более чем 100 лет истории «Форбс» заслужил себе репутацию издания для мировой финансовой и политической элиты», – сообщает журналист.

Как отмечает Фомин, «Форбс» делает особый акцент на скандале вокруг Pandora Papers, когда Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал документы, свидетельствующие о причастности нынешнего президента к схемам уклонения от уплаты налогов через офшоры в 2012–2019 годы, а также связи Зеленского с одиозным олигархом Игорем Коломойским.

«Также «Форбс» делает акцент на том, что Зеленский связан с олигархом Игорем Коломойским. А это тоже серьезный сигнал, потому что у США есть серьезные претензии к Коломойскому – и связь с этой фигурой однозначно «минусует» репутацию Зеленского», – уточняет автор.

Как пишет Фомин, «Форбс» утверждает, что настоящая причина репрессий против Медведчука – это стремление Зеленского укрепить свою политическую власть.

«За минувшие годы Зеленский усилил свою политическую власть, используя стандартную тактику для украинской политики. Во-первых, он начал преследовать оппозиционного политика Виктора Медведчука по обвинению, будто тот имеет слишком близкие связи с Россией», ‒ подчеркивает журналист.

«Крестными ребенка Медведчука являются Владимир Путин и Дмитрий Медведев (на самом деле крестная мать – это Светлана Медведева, жена экс-президента РФ. – Автор), но даже в Украине это не является уголовным преступлением. Поэтому Зеленский объявил санкции против телеканалов, связанных с Медведчуком, и некоторых его предприятий», ‒ цитирует автор выдержку из статьи.

В «Форбсе» приходят к выводу, сообщает Фомин, что под прикрытием политики «деолигархизации» на самом деле Зеленский развернул атаку против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком.

«Атака Зеленского против таких фигур, как Медведчук, также использовалась для того, чтобы продать политику «деолигархизации» ‒ политику, которую критикует Венецианская комиссия, консультативно-совещательный орган при Совете Европы, поскольку она оправдывает политические атаки и месть с помощью инструмента индивидуальных санкций, без суда, без юридического оформления и без обоснования со стороны полиции. На словах это звучит хорошо, потому что практически все в Украине, кто не является корпоративным магнатом, соглашаются, что деолигархизация действительно нужна. Но ее также легко использовать в качестве политического оружия, что объясняет, почему в Европе считают такую политику грубой», ‒ приводит цитату журналист.

«В завершение стоит еще раз обратить внимание на источник. И если в таком издании как «Форбс» звучит критика Зеленского за целый список прегрешений – нарушение прав иностранных инвесторов, махинации с офшорами, атака на СМИ и репрессии против оппозиции – это очень серьезный сигнал от мировой элиты», – заключает политический обозреватель Александр Фомин.