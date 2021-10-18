Украина могла бы рассмотреть обмен подозреваемого в госизмене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука на удерживаемых граждан Украины, если бы Россия подтвердила, что Медведчук имеет российское гражданство.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV, передает Украинская правда.

«Господин Медведчук – гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство (ну например, вполне возможно), то мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», - заявил он.

Отвечая на вопрос ведущего, Зеленский отметил, что Россия прямо не заявляла свои требования «оставить в покое» Медведчука.

«Прямых вещей не было», - сказал президент.

Как сообщал ForUm, 8 октября народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку объявили ​​новая подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.

12 октября судья Печерского районного суда отправила Виктора Медведчука под домашний арест, хотя обвинение ходатайствовало об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен.

Прокуратура планирует обжаловать это решение.

До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газа) и госизмене.