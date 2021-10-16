Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал Президенту Владимиру Зеленскому, что производство первой украинской вакцины против коронавируса начнется в 2022 году. Большинство украинских СМИ предоставили эту информацию, как большое достижение, однако, популярный в Европе англоязычный информационный ресурс Around World Journal напоминает, что если бы украинские власти воспользовались предложением председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, то своя вакцина в Украине могла появиться еще в начале 2020 года.

В частности, издание упрекает официальный Киев в том, что украинские власти не захотели воспользоваться этой возможностью.

«В декабре прошлого года председатель Политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук после встречи с руководством Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ имени Гамалеи заявил, что украинская компания "Биолек" в Харькове способна наладить производство около 700 тыс. доз российской вакцины от коронавируса в месяц. По его словам, на предприятии в Харькове есть возможность увеличить объем производства вакцины, а также производить вакцину на экспорт. Однако власти Киева отказались от этой идеи», – пишет Around World Journal.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявлял, что отказ от производства вакцины на территории Украины – это преступление действующей власти.

«На сегодняшний день у Украины есть возможность эффективно противостоять пандемии коронавируса. Россия готова передать нам технологию производства своей вакцины «Спутник V», а в Украине имеется предприятие, которое может быстро наладить ее производство не только для собственного населения, но и на экспорт.

Все, что для этого нужно, – политическая воля власти. Но власть, полностью зависимая от внешнего управления, руководствуется политической целесообразностью, ставя под угрозу жизни миллионов украинцев», – подчеркнул парламентарий.