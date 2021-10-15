- В ток-шоу "19" - Анна Герман, общественный и политический деятель.

Как вы думаете, почему власть вдруг подняла историю 2014 года для безосновательных и бессмысленных обвинений лидеру оппозиции Виктору Медведчуку?

- Как только стало понятно, что политика и стратегия на вхождение Украины в НАТО и т. д. терпит фиаско, а возможно, потерпела фиаско, как только стало понятно, что люди и большинство общества в целом уже понимают, что не туда путь и что это ничего не дает нам реально для жизни, а лишь снижает и снижает Украину в социальной защите, в перспективе наших детей, в жизни наших людей, как только стало понятно, что критическое большинство общества сегодня смотрит в сторону оппозиции, в сторону той альтернативы, которую, в частности, предлагает Виктор Медведчук - его стратегия была опубликована и очень широко обсуждалась, а это стратегия на добрососедство и взаимовыгодное партнерство Украины со всеми ее соседями, - начали создавать целые программы по дискредитации Виктора Медведчука. Еще задолго до возбуждения первых уголовных дел было решено дискредитировать Медведчука морально - убедить людей, что отец его якобы служил в немецкой полиции. Но когда крупнейшие авторитеты среди старых националистов на камеры сказали, что это неправда, что отец Медведчука никогда в полиции не служил, - стало понятно, что эта провокация не пройдет. Тогда отказались от этого и начали искать другие способы. Тогда возбудили уголовное дело. Фактически им удалось отстранить Медведчука от исполнения его депутатских обязанностей, от того, чтобы он представлял в ВР тех людей, которые его избрали и дали ему соответствующие задачи, - удалось его изолировать под домашний арест. Но и изоляция не может быть бесконечной, и надо Медведчука выпускать. Он выйдет и будет еще больше влиять на развитие альтернативы общества. Тогда было решено искать еще что-то, долго копали и наконец придумали новый сюжет. Но поскольку они все делают бездарно, то даже этот сюжет они не угадали под сезон. Потому что сегодня украинцам совершенно безразлично, где мы покупаем уголь, главное - чтобы он был дешевым.

- Чтобы он вообще был. И чтобы была электроэнергия.

- Спросите любого из украинских граждан, что он выбирает - вдвое дорогой уголь из ЮАР или вдвое дешевый с территории Украины? Ведь мы не отказались от Донбасса – разве что власть наша отказалась. Это первое. Второе - офшорный скандал с Зеленским достиг довольно опасного для него уровня. Потому что это уже не просто деньги, спрятанные в офшорах. Есть много западных экспертов, есть серьезные документы, которые дают основания говорить, что это были, вероятно, средства, которые были отмыты с выведенных из "ПриватБанка". Это то, о чем думает и переживает президент Зеленский уже длительное время, потому что почти каждая его встреча с западными лидерами обязательно содержит тему бывшего владельца "ПриватБанка" и того, что с этим делом нужно что-то делать. Каждый раз, когда Зеленский едет в США, он понимает, что эта тема будет звучать. И именно под эту тему разрабатывались так называемые законы об олигархах - чтобы создать шум. Чтобы от основной фигуры, о которой идет речь, отвлечь внимание.

- То есть вы считаете, что это была медийная компания перед выходом Pandora Papers?

- Абсолютно. Это было, чтобы одного олигарха защитить, создавая видимость борьбы со всеми олигархами. Выбросили Разумкова, но скандал с Pandora Papers не утих, а наоборот, появилось еще больше свидетельств, что это не просто скандал и не просто спрятанные деньги. Надо было еще больше шума, и тогда быстро вытащили этот сюжет, который не соответствует сезону. Он не годится для внутреннего потребления, потому что люди будут просто смеяться над тем, но он не годится и для внешнего потребления, потому что вопрос о "ПриватБанке" и деньгах, которые были из него выведены незаконным путем, не сходят с повестки дня. Но какое-то время этот шум позволит заглушить ту основную тему. Мир начинает понимать, что нужно завершать конфликт на Донбассе. И здесь снова звучит фигура Медведчука, потому что лучшего посредника между различными силами, высокими и влиятельными, чем он, нет. И здесь снова нужно его облить грязью и показать Западу, какой он "преступник". Словом - это все шум, сценические эффекты, к которым наша власть привыкла. И они могут помешать и отсрочить те процессы, которые обязательно произойдут, потому что еще месяц-два - и уже не помогут никакие скандалы. Люди не могут выдерживать той политики, результатов той политики, которую ведет нынешняя власть. В жилых массивах появляется все больше и больше бордов, где написано, что дома отапливаться не будут. Во многих школах уже нет занятий - перешли на дистанционное обучение. Они не могут отапливать и надеются объявить локдаун, но дома останутся холодными. И здесь уже не помогут высосанные из пальца уголовные дела. Все понимают, что ЕСПЧ сведет на нет все их старания, и они это понимают, но признать, что они столь длительное время преследуют народного депутата, не имея оснований, они не могут. Они себя загоняют все дальше в угол, но угол становится все уже и уже. И из того угла не будет выхода.

- Когда определенных грызунов загоняют в такой угол, они становятся очень агрессивными. Во что может вылиться эта агрессия?

- Их из того угла не выпустят. Они еще некоторое время могут грызть стенку зубами до того конца, который ждет каждого грызуна, зажатого в угол на длительное время.- Офшорный скандал очень больно ударил по пятому президенту Порошенко. - Но офшорный скандал Порошенко не имел отношения к отмыванию денег, выведенных из "ПриватБанка". Власть боится не офшоров, а того, что когда будет доказано, что Зеленский был связан с теми деньгами, которые были выведены из "ПриватБанка", это будет посильнее, чем "Фауст". - Как вы думаете, Зеленский уже оставил образ учителя, который ездит на работу на велосипеде, - своего парня? 41 млн долл. было выведено из "ПриватБанка". Эта "зеленая" команда чихвостила Порошенко за то, что когда он был президентом, в четырнадцатом году, когда были бои в Иловайске, то вместо того чтобы продать "Рошен", организовывал слепой траст и офшорные компании. А фирмы Зеленского в офшорах в четырнадцатом году, хотя он и не был президентом, не платили налоги. А "95 Квартал" выступал там, где он выступал, продавал свою интеллектуальную собственность в РФ и из страны-агрессора получал деньги. - Люди, зная это, голосовали за него, потому что они понимают, что без заработков в РФ, без экономического сотрудничества с РФ ничего не будет для Украины. Зная, что Зеленский зарабатывал в РФ, на Донбассе, голосовали за него, потому что они думали, что наконец придет человек, который понимает, что нам надо завершать конфликт и торговать и сотрудничать с РФ.- Он сам сотрудничает с РФ. - Да, и поэтому он будет вести такую ​​политику. Но людей обманули. Если бы это были просто миллионы на офшорном счету, то люди бы простили ему. Но, если бы люди могли выжить, если бы результаты его политики не привели бы к такому плачевному состоянию с тарифами, с ценами на газ... Если бы политика на миражи НАТО и ЕС не привела к тому, что Украина сейчас экономически лежит... Мы трактуемся единственно как дешевая рабочая сила. Больше об Украине никто в другом разрезе не говорит. Там нас никто не пустит выше уровня наемной дешевой рабочей силы. Наше пространство - где мы традиционно торговали и работали, и там мы имеем шанс подняться, укрепиться и изменить жизнь наших людей. Зеленский очень разочаровал людей, когда, обещая одно, продолжил фактически политику Порошенко в худшем ее направлении. Порошенко тоже могли многое простить, но народ никогда ему не простит, что он разделил людей и разделил церковь. Он разделил единое тело и поссорил людей. Это его "вера, язык, армия", за исключением армии, он уничтожил. Не суйтесь, по крайней мере, в веру. Порошенко не понимал этого, и его это погубило. Он использовал церковь для каких-то страшных целей. - Зеленский станет уже нерукопожатным именно потому, что мировые лидеры хотят его сделать таким? Мы же понимаем, что это все о нем было известно и в девятнадцатом году, когда он баллотировался в президенты. - Они ждали, что он сделает правильные выводы и будет вести государство по закону. Но этого не произошло и не произойдет. Я не думаю, что он быстро станет нерукопожатным - на тех уровнях так откровенно не показывают свое отношение. Будет холод, будет ледяная стена, и он на нее будет везде натыкаться. Он будет ощущать на себе тот холод, которым отделяют от себя западные элиты кого-то загрязненного и скомпрометированного. На те уровни, на которые он имел шанс взойти, он уже не взойдет никогда после этого. - Прокомментируйте смерть народного депутата Антона Полякова - простого и светлого человека. У него была достаточно оппозиционная риторика по отношению к своим бывшим соратникам. - Прежде всего я хотела бы обратиться к маме Антона – я знаю, как ей сейчас тяжело. Это был светлый человек, который любил правду, пытался ее отстаивать. Моему сыну было 36 лет, и он тоже умер от сердечного приступа в автомобиле. Я бы хотела сказать маме Антона, что нельзя поддаваться этому горю, нельзя склонять голову. - Скандальный нардеп Третьякова одобрительно отозвалась на смерть Полякова и сказала, что это и есть свобода слова.- Я не знаю ни одной страны в мире, в которой было бы возможно, чтобы человек после таких заявлений, которые он делал еще и до этого, оставался в парламенте. Я не знаю ни одного президента в мире, который бы не отреагировал на подобный факт, на подобный ужас. Она бросила большую тень на всю их партию - она ​​его назвала врагом. Если это так, то, может, на самом деле это было политическое убийство? Наибольший преступник знает, что о мертвых или хорошо, или никак. Это свидетельствует об уровне культуры всей этой власти, которая сейчас нами руководит. Если они так относятся к людям, которые среди них, то... - ...как они относятся к простому люду, в частности Третьякова. А Антон со многими из нас был в приятельских отношениях и производил очень хорошее впечатление. Какое дальнейшее будущее у Дмитрия Разумкова и есть ли оно? И какое дальнейшее будущее у парламента после отставки Разумкова?

- Для меня, как для председателя наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова, Разумков приобрел значение тогда, когда не проголосовал за закрытие каналов на заседании СНБО и отважно сказал о своей позиции. Для меня это был поступок государственного мужа, и если у него когда-нибудь будет какая-то политическая перспектива, я буду его поддерживать. Думаю, что Разумков сделает вывод, и для него это будет урок, как не надо связываться с неопределенными людьми. Как следует очень тщательно выбирать команду, которую ты хочешь возглавить. Когда человек связывается с несвойственными людьми, он платит за это очень высокую цену. И он свою цену заплатил, однако это молодой человек, у него еще все впереди, и этот его кризис может стать началом нового пути. Я ему желаю удачи.

- Как мы в мире выглядим, что у нас расправляются со спикером парламента за то, что он не поддерживает внесудебные решения? Закон об олигархах он отправил в Венецианскую комиссию.

- Он спасает имидж Украины, потому что могут сказать: там есть и такие люди.

- Спикером парламента стал Руслан Стефанчук.

- Я не знаю, будет ли у него время нарадоваться этой должности, потому что их часы тикают очень серьезно. Я боюсь не парламентского кризиса, а кризиса украинской государственности, тотального общественного кризиса. Боюсь, что эта власть уничтожит здоровье украинских людей, их возможности, и может произойти общественный взрыв.

- Какой есть рецепт для народа, чтобы власть его не уничтожала таким способом, о котором вы говорите?

- Выбирать мудрую, опытную власть. Выбирать не сердцем, а с чистым разумом идти на избирательные участки.

- Но власть не хочет отдавать власть.

- Каждая власть не отдает ее до тех пор, пока имеет силу удержать. И может ли эта власть долго удержать власть – это вопрос.

- В Украине не было еще такого, что произошло в "Укрэксимбанке". И это называется свободой слова?

- В Украине не было ни одной власти, при которой подобное могло бы иметь место. Не было и ни одного президента, который бы объявил "наглую" политику. Это результат "наглой" политики, это ее составляющая. Если президент такое провозгласил, то чиновник уже не прислушивается, это "наглая" политика извне или внутри страны. Он хватает ключевое слово "наглая" и начинает вести себя в рамках этой "наглой" политики. На такие вещи гарант Конституции, гарант свободы слова, гарант прав граждан обязан отреагировать. А президент промолчал. И это еще один кирпич на надгробные памятники нынешней украинской власти.

- Как вы считаете, руководители европейских стран, которые приедут в Киев на саммит "Украина – ЕС", обратят внимание на наши просьбы?

- Обязательно. Как председатель наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова, я также подписала письмо к участникам саммита, также написала письмо президенту Байдену, жене президента Зеленского. Еще до ее поездки в США я просила ее обратить внимание, что жена президента Рузвельта была фактически основателем Freedom House, которая уделяет все свое внимание защите свободы слова, и жена президента Рузвельта всю жизнь поддерживала это. Я писала жене президента, что хотела бы, чтобы она вошла в историю не как жена президента, который закрывает независимые каналы и который топчется по свободе слова в Украине, а как жена президента Рузвельта, которая возьмет под свою защиту свободу слова. Я просила ее инициировать пересмотр отношения президента к журналистам, к СМИ.

- А вы ответ от госпожи Елены получили?

- У них нет привычки отвечать общественным организациям. Мне говорили, что я могу подать в суд, потому что она официальное лицо, летает в США за деньги налогоплательщиков, имеет обязательства отвечать на обращения. Но что даст этим людям суд, если они не имеют суда в своей совести? Если у нее нет совести и потребности откликнуться на такие вещи, то поможет ли ей суд? Я буду стучать и в другие двери, и, может, ей как-то дадут понять, что свобода слова – это большая ценность, это завоевание украинского государства, и нельзя топтаться по свободе слова. Это не произойдет быстро, так как мнение мира о людях у власти не формируется сразу. Хотя она относительно этой власти уже и сформирована, но еще по инерции те процессы будут продолжаться, и настанет день, когда эти процессы сыграют ключевую роль. Держитесь, работайте, говорите людям правду. Вы очень нужны сейчас Украине.

- Спасибо.