также в разделеПолитика
Герман: Для меня Разумков приобрел значение тогда, когда не проголосовал за закрытие каналов на заседании СНБО 15
Зеленский собрался с визитом в Великобританию 14
Путин назвал русский язык скрепой пространства СНГ 12
ЕС счел перепись в оккупированном Крыму попыткой РФ легализовать аннексию 25
Медведчук: В этом деле отсутствует не только состав преступления, но и само событие преступления 30
Депутаты Верховной Рады поддержали инициативы Екатерины Одарченко 22
Кличко призвал грузинские власти освободить Саакашвили 12
Зеленский на передовой посмотрел рисунки детей для военных 85
Лукашин: Когда Медведчук создавал Конституцию, Зеленский еще пешком под стол ходил 24
Зеленский прибыл на Донбасс и собрался на передовую 130
Люстрированный экс-судья выиграл дело против Украины в ЕСПЧ 34
Погребинский назвал единственного реального оппонента Зеленскому 82
Зеленский поручил выплатить денежное обеспечение и премии военным 16
Зеленский отметит День защитников и защитниц на Запорожье 32
Аваков призывает выработать военный сценарий возвращения Крыма и ОРДЛО 36
Собрано 25 тысяч подписей жителей Херсонщины против закрытия школ и больниц в регионе 55
Политолог назвал секрет успеха кандидата на выборах на Херсонщине: деньги - не главное 54
Адвокат: Эксперты доказали, что пленки с разговорами Медведчука были смонтированы СБУ, и даже в экспертизах нет ни одного упоминания, что на них есть голос Суркова 26

Фрагмент выступления народного депутата Украины, председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

В материалах подозрения указано, что Медведчук, начиная с апреля 2014 года, осуществлял подрывную деятельность против Украины. Назвать это абсурдом или пустой болтовней, которая приведена на бумаге, именуемой документами, это значит ничего не сказать. А действительно, чем занимался Медведчук в апреле 2014 года?

В конце апреля 2014 года ко мне и действующему народному депутату Шуфричу обратился и. о. президента Турчинов. Он обратился потому, что была попытка украинской власти (и это было объективным в то время) достичь мирного урегулирования на Донбассе. Это было главной целью и это занимало все время киевской власти. На эти территории, на Донбасс, посылали кучу людей: народных депутатов, чиновников, людей, которые имели авторитет и вес, общественный вес на Донбассе. Но проблема была в одном: с ними не встречались так называемые руководители тех, кто осуществлял руководство на Донбассе, на неконтролируемых тогда частично территориях Украины. И Турчинов обратился ко мне и к Шуфричу поехать и договориться, потому что он считал, что со мной и с ним будут разговаривать.

Он в этом не ошибался, они действительно разговаривали. Руководители. Такие, как Болотов, который возглавлял Луганск, такие, как Губарев, так называемый "народный губернатор Донецка". Они сидели за столом, а мы выполняли свой гражданский долг. НЕ поручения в. о. президента, а просьбу, чтобы наладить хоть какую-то связь и мирные переговоры. В мае мы были там около трех раз с господином Шуфричем и встречались с этими людьми. И мы договорились на 15 мая о том, что мы согласовываем список вопросов, которые инициирует Донбасс в их лице, и которые инициирует Украина в лице и. о. президента. И когда мы приехали и рассказывали об этом Турчинову, то Турчинов мне и Шуфричу заявил: "Смотрите, вопросов нет, надо начинать, мы сейчас отработаем этот список, но, Виктор Владимирович, позвони им, скажи, что пусть они выпустят заложников". Я говорю: "Хорошо. Сейчас позвоню ". Пошел, позвонил. Они говорят: "Виктор Владимирович, а это и будет первый вопрос наших переговоров, потому что есть заложники, которых вы называете вашими, а есть те, которые находятся у вас и их держат в местах лишения свободы". И когда мы об этом заявили Турчинову, Турчинов сказал: "Да нет, мы не будем об этом говорить". Это было 15 мая.

События развивались очень бурно. К власти пришел президент Порошенко, в начале июня поднял вопрос, потому что это был самый насущный вопрос. Я это рассказываю, потому что это указано в материалах подозрения как подрывная деятельность Медведчука. Так вот, тогда президент Порошенко обратился с просьбой продлить эти переговоры, потому что 8 июня он подписал указ о создании Трехсторонней контактной группы, куда были включены представитель ОБСЕ, представитель от Украины Кучма и представитель от России, посол России в Украине. Но надо было договориться, чтобы с этими людьми встретились представители Донецка и Луганска. И мы снова едем в Донецк и Луганск с Шуфричем, договариваемся, встречаемся. Я сейчас не говорю о том, было ли это удобно для нас и была ли угроза жизни и все остальное. Я об этом не говорю и никогда не говорил в своих публичных выступлениях. Но это было так. И это увенчалось успехом, когда 23 июня мы приехали в Донецк и проводили заседание Трехсторонней контактной группы впервые в Донецке с участием представителей Донецка, Луганска. Именно в это время во время "нормандского формата", переговоров между главами четырех государств – Меркель, Олланда, Путина и Порошенко, было принято решение по предложению Меркель, канцлера Германии, чтобы Медведчук, как она предложила, стал официальным представителем по организации встреч и работы Трехсторонней контактной группы. Это был конец июня 2014 года. Это тоже подрывная деятельность против Украины? Мы провели два заседания, 23 и 27-го, в СМИ описывали, как проходили эти заседания и чего стоило, чтобы представителя ОБСЕ мы с Нестором Ивановичем вывезли оттуда и обеспечили охрану от нападающих. Следующее заседание было назначено на 1 июля, но в ночь на 1 июля президент Украины сообщил о том, что он вышел из режима приостановки АТО, а она была приостановлена с 20 июня, и решил, он имел на это полномочия и право, продолжать боевые действия, которые закончились минскими соглашениями в сентябре.

И потом начались те события, о которых сейчас частично говорится, что надо было выходить из той ситуации, которая сложилась. Но я просто хочу отметить, что потом началась вторая, другая стадия. Это стадия, которая непосредственно касалась того, что надо было проводить обмены, освобождать удерживаемых лиц. И снова было обращение, здесь есть такой термин, высшего политического руководства Украины, для того чтобы этим заниматься. И я вам хочу сказать, я этим занимался и к 2018 году освободил 495 человек, которые вернулись в свои дома, в свои семьи. Но, ваша честь, это как подсказка господам прокурорам: так с той же стороны тоже были освобождены сотни людей в результате моих договоренностей. Пожалуй, это можно в следующий раз квалифицировать как помощь террористам. Ну, почему нет? Или взять электроэнергию, без которой Украина не могла жить, а были подписаны соглашения между государственными структурами России и Украины в конце 2014-го и эти соглашения действовали весь 2015 год. Электроэнергия поставлялась в Донецк и Луганск, между прочим, не только в 2015-м, она поставлялась потом еще, опять же, до марта 2017 года. Это ведь тоже помощь террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", как считает обвинение? А когда я говорю об обменах и о том, что происходило, так я хочу сказать, что в материалах подозрения это сегодня цитировалось, на этом делали акцент прокуроры. Сказано, что в конце декабря Медведчук посетил Донецк и договаривался о поставках угля. Так Медведчук не договаривался о поставках угля. Медведчук решал политический вопрос возможности поставок угля в Украину. Политический вопрос. Никто из руководителей предприятий, никто из тех, кто был задействован в этих вопросах, не может сказать о том, что Медведчук имел какое-то к этому отношение. А вот в конце декабря Медведчук действительно был в Донецке. И не только в Донецке (недоработали представители обвинения!). Он был и в Луганске, и эта дата общеизвестна, 26 декабря 2014 года. Это первый полномасштабный форматный обмен, в результате которого было освобождено более 150 граждан Украины, которые вернулись домой и в семьи.

26 декабря 2014 года имел место первый полномасштабный форматный обмен, в результате которого было освобождено более 150 граждан Украины, которые вернулись домой, в семьи. И Медведчук был в Донецке и встречался с руководством Донецка, господином Захарченко (это я подсказываю прокурорам), и с представителями и руководством Луганска, и ездил лично в прежние следственные изоляторы СБУ в Донецке, в то время уже следственные изоляторы так называемого "министерства госбезопасности" в Донецке и в Луганске, и забирал из камер тех 150 человек. И автобусами вез к линии соприкосновения и передавал сопровождающим этих людей в Харьков и далее – в Киев. И возникает вопрос: когда будет следующее подозрение? Потому что Украина же тоже передала сотни людей туда – около 200. И это тоже можно расценивать как помощь так называемым, в логике и редакции органов обвинения, террористическим организациям.

Исходя из материалов подозрения и вспоминая это все, я хочу обратить ваше внимание на то, что мне очень интересно. Когда я читал эти материалы подозрения, как руководители правоохранительных органов, генпрокурор, глава СБУ, который приложил все усилия к фальсификации первого и фабрикации второго уголовного дела, как эти люди относятся к тому. Люди, которые возглавляют сегодня правоохранительные органы, в то время одна читала лекции студентам, а второй создавал условия для развлекательных программ "95 Квартала", как бы они отнеслись к тому факту, а я хочу привести его вам, уважаемый суд, когда ночью колонну из 120 человек наших военнослужащих в Луганской области после операции под Дебальцево, которые по моей договоренности были освобождены, их надо было перевести через линию соприкосновения в пешем порядке. И не дождавшись разминирования минного поля, по этому минному полю мы шли в сторону контролируемой части Украины, подсвечивая себе путь фонариками с мобильных телефонов. Спросите у первого заместителя тогда председателя СБУ, который сам светил под ноги и мне тоже, и той колонне, которая двигалась по минному полю, как это было. Позже он стал председателем СБУ. Интересно, как бы они к этому отнеслись? Это тоже подрывная деятельность против Украины?

Виктор Медведчук
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги