Из обвинений, предъявленных Медведчуку в суде: ...в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, Медведчук вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами... Об этом сообщает народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин, сообщает "112".

"Если матом не ругаться, то слов для комментариев у меня нет. И ещё. Прокуроры заявили, что основным доказательством вины Медведчука являются записи его телефонных переговоров и заключение экспертов СБУ о подлинности этих записей.

А теперь, внимание, заключение эксперта СБУ: записи разговоров Медведчука смонтированы (!), но установить, кто конкретно и как их смонтировал, эксперт не может! Это, пожалуй, все, что нужно знать об обвинениях и доказательствах в деле Медведчука.

В заклеймённые позором годы при прежнем "злочинном режимі" все прокуроры и следователи, направившие в суд дело с такими доказательствами, были бы уволены за некомпетентность. А некоторые отправились бы на скамью подсудимых. Как думаете, нынешних это коснётся?"