Деградация "зелёной" прокуратуры, ставшая логичным следствием разрушения всей правовой системы Украины руками Зе-команды, очевидно, выходит на финишную прямую. Об этом пишет журналист Юрий Лукашин на сайте Korrespondent.net.

"На фотоколлаже - вечная булгаковская история. Как будто и про этих тоже написал великий киевлянин почти 100 лет назад. Не зря Булгаков у нас сейчас чуть ли не на грани запрета. По крайней мере, как известно, в Украину уже запрещали завозить книги "Мастер и Маргарита", изданные в одном из российских издательств. В последний раз - в начале этого года. Повод там не так важен, главное - сам факт! Но оно и понятно. Ведь многие его сюжеты в нынешнее время правового нигилизма как будто повторяются снова и снова прямо на наших глазах. Для полноты картины (или завершения, так сказать, гештальта), наверное, пора уже на каком-нибудь СНБО поднять вопрос ребром! И объявить, наконец, Михаила Афанасьевича врагом народа. А темы и идеи его романов - угрожающими основам национальной безопасности и грубо порочащими кристальную репутацию ныне правящих несунов демократии и прочих евроценностей.

Тут на "Першому незалежному" транслировали полную версию заседания Печерского суда, где сегодня избирали меру пресечения Виктору Медведчуку по новой серии обвинений. Не вдаваясь в юридические нюансы, обратил внимание на один эпизод.

Медведчук без бумажки по памяти цитирует названия законов Украины и номера статей Уголовного процессуального кодекса, приводит точные даты и прочие данные. Простой момент, а какой показательный. А можете себе представить Зеленского, Стефанчука или еще кого из "зелёных", кто мог бы по памяти оперировать таким количеством цифр, дат и статей законодательства? Кто бы мог выстроить такую аргументацию – с отсылками к международному праву, к законодательству Украины и т.д. Вот и я нет.

Очевидно, что Медведчук на три головы выше всей этой "зелёной" элиты, которая пытается его посадить.

Да и многие юристы уже заявили, что, с точки зрения уголовного права, обвинения в адрес Медведчука являются абсурдными.

Добавлю: сегодня прокурорские предъявили в суде новые "доказательства" - это какие-то распечатки, где записаны якобы разговоры Медведчука с разными людьми в 2014 году. То есть какие-то неведомые бумажки, которые они сами же и напечатали, - вот это и есть их доказательства?!

Так, в довершение всего они еще и зачитывали вслух эти образцы "прокурорского творчества". Оцените уровень деградации "зелёной" прокуратуры! И вот так вот у них все...

А вообще, учитывая то, сколь все-таки огромный вклад Медведчука, как старожила украинской политики, в становление правовой системы Украины, а значит, и всей ее государственности (пока Зеленский с Бакановым и Ко в буквальном смысле еще под стол пешком ходили в своем Кривом Роге, Медведчук уже запускал первую масштабную судебно-правовую реформу в Украине, поучаствовал в разработке самой Конституции, а позже стал вице-спикером Верховной Рады), весь этот наезд на него со стороны Зе-команды с потешными претензиями и доказательствами в госизмене ну просто до боли напоминает претензии и подозрительность Швондера к "классово чуждому элементу" профессору Преображенскому. А все единомышленники и окружение Швондера, все "классово близкие" идеалам революции, как будто вслед за булгаковским героем сейчас подкрикивают:

- Абыр-абырвалг! Москвошвея!