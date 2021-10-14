Главе политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку 8 октября предъявлены новые обвинения в госизмене и "содействии терроризму». Медведчук – единственный последовательный оппонент власти Владимира Зеленского, поделился мнением политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру.

Действия власти Зеленского сравнимы с припертой к стене крысой, которая бросается на врагов от безысходности, заявляет Погребинский. В предъявленном Медведчуку обвинении нет никакого состава преступления, и оно не выдерживает никакой критики, подчеркнул эксперт.

«Но свою задачу власти решают, они продлевают и дальше срок домашнего ареста, сегодня они требуют реального ареста Медведчука, надеюсь, что до этого не дойдет. Медведчук сейчас выдвигается на роль единственного последовательного оппонента власти… Мне кажется, что на этот раз люди смогут разобраться, где реальная оппозиция курсу, а где просто конкуренция за возможность представлять тот же самый курс, только более квалифицированно», – рассказал Погребинский.

Эксперт пояснил, что конкуренцию за пост главного оппозиционера Медведчуку составляет экс-спикер Рады Дмитрий Разумков, однако он – лишь продолжатель антироссийской линии Зеленского, заключил Погребинский.