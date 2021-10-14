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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что, согласно логике прокуратуры, проведение обменов удерживаемых лиц является содействием террористической организации. Об этом он заявил в ходе заседания Печерского районного суда Киева.

По мнению оппозиционного политика, скоро ему по этому делу также могут объявить подозрение.

"26 декабря 2014-го года был первый полномасштабный форматный обмен, в результате которого было освобождено более 150 граждан Украины, которые вернулись домой, в семьи. И Медведчук был в Донецке, и встречался с руководством Донецка, господином Захарченко (Александром Захарченко, - ред.), и с представителями и руководством Луганска, и ездил лично в следственные изоляторы бывших СБУ в Донецке, в то время уже следственные изоляторы "министерства госбезопасности" так называемого, в Донецке и в Луганске, и забирал из камер тех 150 человек. И в автобусах вез к линии соприкосновения. И передавал сопровождающим этих людей в Харьков и далее в Киев. И возникает вопрос: когда будет следующее подозрение? Потому что Украина же тоже передала сотни людей туда - около 200. И это тоже можно расценивать как помощь так называемым, в логике и редакции органов обвинения, террористическим организациям", - подчеркнул Медведчук.

Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку, из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.

Ранее экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганской области, народный депутат Верховной Рады VI и VII созывов Геннадий Москаль заявил, что до прихода Владимира Зеленского к власти происходили обмены пленными, а сейчас их уже нет годами.

 

 
ForUm

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