Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук расценивает очередное уголовное дело против него как незаконное уголовное преследование, а также как политические репрессии. Об этом оппозиционный политик сказал во время заседания суда. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Сегодня идет судебное разбирательство относительно сообщения о подозрении и материалов подозрения, а также ходатайство органов обвинения об избрании мне меры пресечения. Я внимательно изучил эти документы, не менее внимательно выслушал мнения и аргументы прокуроров, участвующих в данном судебном заседании, я хочу заявить о том, что данное уголовное дело, инкриминируемые мне тяжкие обвинения полностью безосновательные и необоснованные", - сказал он.

Медведчук отметил, что это уже второе дело, возбужденное в отношении него.

"По первому делу закончено так называемое следствие и сегодня идет ознакомление, а это второе дело, которое я расцениваю как незаконное уголовное преследование, а также как политические репрессии. Более того, обвинения, выдвинутые мне прокуратурой, следствием, а подготовленные СБУ, незаконны по ряду причин и аргументов, которые я, безусловно, приведу. Более того, обвинения вроде государственной измены, которую сейчас органы СБУ, а они как первое, так и второе дело фактически полностью расследуют, а затем передают уже органам ГБР, действия СБУ в данном случае являются незаконными и нарушают статью 36 УПК Украины", - указал нардеп.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.