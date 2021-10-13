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Власть понесла в суд очередную порцию своих бредовых, бездоказательных и лживых обвинений в адрес Виктора Медведчука. У этого полностью сфальсифицированного и на скорую руку состряпанного «дела» была одна цель – любой ценой упрятать за решетку главу Политсовета ведущей оппозиционной партии. Но абсурдность и фальшь обвинений была настолько очевидной, что суд отказал в требовании прокуроров ужесточить меру пресечения для Виктора Медведчука, отметили в пресс-службе ОПЗЖ.  

Новые судилища против оппозиции и усиление репрессий – это попытка власти спрятать за информационной завесой провалы в политике, внутренние конфликты и оффшорный позор, ставший достоянием общественности. Это ответ на принципиальную позицию нашей партии, на акции протеста украинских граждан, наших активистов под стенами парламента. 

Своими врагами Зе-власть считает «Оппозиционную платформу - За жизнь» и ее лидеров. Потому что, несмотря на угрозы и репрессии, мы говорим правду. Делаем все для мирного, политического урегулирование конфликта на Донбассе. Добиваемся снижения цен и тарифов. Предлагаем пути выхода из тяжелейшего экономического и энергетического кризиса, в который загнала страну власть Зеленского.

Мы – единственная альтернатива преступному и безответственному режиму, который загоняет Украину в долги, разоряет граждан, разрушает и распродает отечественную экономику. Именно поэтому власть, потерявшая голову от вседозволенности и жадности, развязала открытый террор в отношении нашей политической силы и наших лидеров.

Мы заявляем о своей решимости продолжать борьбу против политического террора и беззакония до полной победы. Считаем, что судилище над Виктором Медведчуком не имеет ничего общего с правосудием. Требуем снятия всех обвинений и немедленного освобождения Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.

В попытке расправиться с нашими лидерами и запугать оппозицию власть перешла «красную черту». Мы предупреждаем, что нарушение законов и Конституции – это преступление. То, что делает власть сейчас – фальсификации и подтасовки, репрессии и внесудебные расправы, давление на суд и провокации, – это преступление. За него придется отвечать.

 
ForUm

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