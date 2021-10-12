В тот самый день, когда исполнился год с момента, как Владимир Зеленский пообещал уйти в отставку, если не закончит войну на Донбассе, в Киеве начался суд по избранию меры пресечения для главного миротворца – главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом пишет в Facebook политический обозреватель Алексей Куракин.

«Президент войны» пытается с помощью репрессий убрать главного миротворца. Как символично! В один и тот же день: год обещанию Владимира Зеленского уйти, если он не остановит войну на Донбассе – и заседание суда в Киеве по избранию меры пресечения для Виктора Медведчука», – обращает внимание журналист.

«Да-да, сегодня ровно год с того момента, как Зеленский в интервью BBC пообещал, что если не добьется мира на Донбассе, то уйдет с поста президента», – уточняет автор.

В подтверждение своих слов Куракин приводит слова Зеленского в интервью BBC, которое вышло ровно год назад: «Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек…»

По словам Куракина, за год украинская власть во главе с Зеленским не сделала ничего для того, чтобы установить мир на Донбассе.

«На Донбассе, Слава Богу, вялотекущие боевые действия. Хотя, как вялотекущие… 11 октября в результате обстрела с той стороны был ранен один украинский военнослужащий. 9 октября в Донецке в результате обстрела был ранен мирный житель. Даже, если ранен всего 1 человек – это все равно большая человеческая трагедия. Примерно то же самое было и при Порошенко. Если все так же, как при Порошенко, так зачем было «менять шило на мыло?!» – спрашивает автор.

И в то же время, сегодня суд в Киеве избирает меру пресечения для Виктора Медведчука, хотя, если сравнивать их достижения, это сравнение будет не в пользу Владимира Зеленского.

«С другой стороны, сегодня суд в Киеве избирает меру пресечения для Виктора Медведчука по новой порции неадекватных обвинений. СБУ обвиняет Медведчука, что он в 2014–2015 году вел переговоры с непризнанными ДНР и ЛНР, хотя всем известно, что он был при этом… специальным представителем СБУ», – подчеркивает автор.

«И даже простое сравнение достижений будет не в пользу Зеленского. Медведчук, не имея никаких государственных полномочий, кроме мандата переговорщика, освободил более 800 человек. Зеленский, имея все возможности, осилил провести только три обмена – «34 на 35» в сентябре 2019, «76 на 124» в декабре 2019 и «20 на 18» в апреле 2020 года», – констатирует он.

«И все. А в целом ситуация с выполнением Минских соглашений сейчас хуже, чем при Порошенко. Так зачем было «менять шило на мыло?» – задается вопросом журналист.

Куракин поясняет: поскольку первое дело против Медведчука уже развалилось в суде, новые обвинения нужны власти, чтобы отвлечь внимание общественности от офшорного скандала, где фигурирует фамилия Зеленского, который, уклоняясь от налогов, выводил деньги из Украины.

«Первое дело развалилось в суде, хотя власти удалось поместить Медведчука под домашний арест. А новое дело понадобилось для того, чтобы отвлечь от глобального скандала из-за разоблачений офшорных схем Зеленского и компании в Pandora Papers», – подчеркивает журналист.

«Да и в целом Зеленский и компания с помощью репрессий ведут борьбу с Медведчуком и его ОПЗЖ, потому что большинство избирателей, увидевших, что выбрали «Порошенко №2», уходят к Медведчуку. То есть, здесь еще и попытка убрать со сцены одного из главных политических конкурентов, что Зеленский постоянно подчеркивает в своих выступлениях», – объясняет журналист.

«Президент войны» пытается с помощью репрессий убрать главного миротворца», – заключает политический обозреватель Алексей Куракин.