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Сегодня в Украине действующей властной командой реализуется стратегия узурпации власти и установления диктатуры. Именно поэтому Президент Владимир Зеленский и его окружение уже фактически взяли под свой контроль судебную систему страны и даже не постеснялись устроить показательное судилище над одним из лидеров оппозиции по откровенно сфабрикованному уголовному делу в день проведения саммита Украина ‒ ЕС. Об этом заявил преследуемый властью народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«О европейских ценностях и их сочетании с деятельностью команды Зеленского и украинской власти в целом говорить вообще не приходится. За более чем два года у власти эта команда успела продемонстрировать, какие "ценности" она исповедует. Это не европейские ценности, да и не ценности вообще, это политика, направленная на узурпацию власти и на установление полной диктатуры, ‒ отметил политик. ‒ И если в Европе, среди наблюдающих за ситуацией в Украине либо среди присутствующих сегодня в Киеве на саммите, еще остались мысли, что в Украине строится правовое, демократическое государство, то мне искренне жаль этих людей».

По словам Виктора Медведчука, сегодня налицо беспрецедентная зависимость украинских судов. Фактически власть управляет судебной системой в ручном режиме, поэтому ни о какой объективности или законности их решений речь не идет.

«Так, как сегодня суды запуганы властью, так, как суды беспрекословно выполняют все указания Офиса Президента ‒ такого в нашей стране, я берусь это утверждать, никогда не было за все годы независимости, ‒ заявил он. ‒ Вспомните, что произошло с Конституционным Судом Украины, с судьями Конституционного Суда. Вспомните, что происходит сейчас после подачи закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Что же мешает завтра, если Печерский районный суд города Киева не выполнит команду, распустить Печерский суд?»

Медведчук уверен, что власть во главе с Президентом Зеленским пытается полностью подчинить себе судебную систему страны. И именно поэтому, по словам оппозиционера, рассчитывать на объективное рассмотрение дела, а тем более озвучивать какие-то ожидания от решения суда перед его заседанием, крайне сложно. 

«Судьи тоже люди. И они сегодня запуганы властью, которая пытается сделать из судебной власти карманную. Одну из независимых ветвей государственной власти, как это предусмотрено Конституцией, украинские власти хотят полностью подчинить себе. Поэтому мне, как человеку опытному, понимающему, что собой представляет юриспруденция, и, главное, понимающему, что происходит сегодня в стране, говорить о каких-то ожиданиях просто не приходится», ‒ констатировал Виктор Медведчук.
ForUm

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