Власть знает, что незаконным решением СНБО все счета председателя Политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука заблокированы, поэтому сумма залога в размере 1 млрд грн назначена с одной целью ‒ переместить оппозиционера из домашнего ареста под реальный арест. Об этом заявил сам Виктор Медведчук, отвечая на вопросы журналистов перед началом заседания Печерского районного суда города Киева, на котором ему избирается мера пресечения из-за выдвинутых новых обвинений.

«Незаконные репрессии, политические репрессии в отношении меня и моей семьи начались в феврале 2021 года, когда были приняты незаконно санкции в отношении меня, моей жены, когда были заблокированы все счета, когда были заблокированы все активы. И совершенно понятно, что власть, издеваясь в этом отношении и ведя незаконное уголовное преследование, знает, что есть активы и есть возможности, в том числе и финансово-материальные, но как же он может ими распорядиться или члены его семьи, когда это все заблокировано», ‒ отметил Медведчук.

Оппозиционный политик подчеркнул, что власть намерена использовать неуплату залога в размере 1 млрд грн как предлог, чтобы отправить его в тюрьму.

«Понятно, что этот миллиард не будет уплачен, и тогда абсолютно понятно, что Медведчук из домашнего ареста должен переместиться под реальный арест. Вот цель власти. Вот такая стратегическая задача стоит перед ними, когда они определяют, как вы сказали, залог в размере одного миллиарда. Вот никчемность тех мыслей и тех действий, которые сегодня используются правоохранительной системой как ресурсом Президента Зеленского для сведения счетов со мной и моей семьей», ‒ заявил народный депутат.

Также он отметил, что говорить о перспективах и ожиданиях от судов сегодня очень сложно.

«Почему сложно? Объясню. Потому что так, как поступают с судами, и так, как суды выполняют все указания Офиса Президента, так, как суды сегодня запуганы властью ‒ такого в нашей стране, я берусь это утверждать, никогда не было за все годы независимости... Ну что мешает завтра, если Печерский суд не выполнит команду, распустить Печерский суд? Ну не будет Печерского суда, будет какой-то другой суд. Но судьи тоже люди, и судьи сегодня запуганы властью, которая пытается сделать из судебной власти карманную власть. Одну из независимых ветвей государственной власти, как это предусмотрено Конституцией, хотят полностью подчинить себе», ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.