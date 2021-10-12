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Команда Зеленского открыла свой ящик Пандоры (первый - архивы «Пандора пейперс»" про офшоры), обвинив Виктора Медведчука (лидер украинской партии ОПЗЖ) в терроризме. Он якобы помогал в 2014 году покупать уголь для украинских компаний, который добывали в ЛДНР. Почему это ящик Пандоры? Теперь любой предприниматель, который торговал с «ЛДНР» все эти годы или с Россией (которая, по мнению Зеленского, и управляет этими республиками), может быть признан террористом. От Порошенко плюс Коломойского и до последнего предпринимателя, продававшего сигареты в «ЛДНР». И не будем забывать про военнослужащих ВСУ, которые зарабатывают на этой торговле. Каждый день туда-сюда через линию соприкосновения ходят автомашины с товаром, говорится в Telegram-канале Марата Баширова Политджойстик.


Плюс не будем забывать про покупки российского газа и электроэнергии все эти годы, что уж совсем критично для Украины. Если сейчас признать их частью схем финансирования якобы террористов (кстати, в мире ЛДНР не признаны террористическими, а только в Украине), то от них надо отказаться и посадить страну на холодную батарею.

Это агония команды Зеленского, если они пошли на такие глупые шаги, но, видно, какие-то угрозы для них еще страшнее.

 
ForUm

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