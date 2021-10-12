Диалог между Киевом и Москвой после репрессий украинской власти в отношении председателя политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука невозможен из-за того, что чиновники Украины показали себя «недоговороспособными персонажами». Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов, сообщает издание «Свободная пресса».

Он напомнил, что Россия предложила жест доброй воли - помощь Украине в газовом вопросе, а именно - скидку на газ в размере 25%, о которой договорился Медведчук. Однако украинская сторона ответила на это репрессиями против оппозиционного политика. В связи с этим, по мнению политолога, Россия будет разговаривать с «хозяевами» Банковой - Вашингтоном, и речь будет идти о будущем Украины.

«Киев ответил тем, что объявил политика Виктора Медведчука, который выражает интересы Востока Украины, террористом. Возможен диалог с нынешней киевской властью со стороны России? Конечно, нет. Потому что это недоговороспособные персонажи. Поэтому диалог будет вестись с хозяевами Киева — т.е. с Вашингтоном. И он будет касаться, я думаю, будущего Украины во всех его смыслах. Россия, я так понимаю, все-таки рассчитывает на то, что США смогут повлиять на ситуацию таким образом, чтобы жертв и кровопролития на Украине не было. Во всяком случае, минимизировать эти процессы. Здесь важно, что Киев не является субъектом международных отношений. И сколько бы Зеленский не делал громких заявлений, не он определяет политику, а за него решают вопросы в Москве, Вашингтоне и ряде других столиц. Вот сейчас в российской столице пройдет серия переговоров о судьбе Украины. С другой стороны, в этой связи важным аспектом является украинское направление. Поскольку американцы, разумеется, не собираются терять Украину. Но стремятся минимизировать свои усилия по поддержанию, так сказать, контроля над этой территорией. И здесь нужно договариваться, вести диалог с Россией», - подчеркнул Шаповалов.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах 112 Украина, NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.