Если бы украинские власти приняли бы договоренности председателя политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука относительно передачи технологий производства вакцины от коронавируса, то Украина производила бы собственный препарат уже, а не планировала сделать это в 2022 году. Об этом пишет англоязычный новостной сайт Around World Journal, комментируя заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, который пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что производство первой украинской вакцины от коронавируса начнется в 2022 году.

Издание напоминает, что такой разговор между ними состоялся во время выездного заседания фракции «Слуга народа» в городе Трускавец Львовской области.

«У меня вопрос, когда мы будем производить собственную вакцину. Я не видел этого в вашей программе. Когда мы будем производить вакцины от разных болезней на Украине?» - поинтересовался президент у министра здравоохранения во время заседания фракции, которое транслировал телеканал «Дом».

В ответ на его вопрос глава Минздрава заявил: «У нас в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированной вакцины против гриппа и COVID-19 - это одни из первых. До конца года мы будем знать четкие детали, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина».

Журналисты напоминают, что лидер оппозиции Виктор Медведчук еще год назад договорился о том, что Украине будут переданы технологии производства вакцины от коронавируса. И, соответственно, украинцы могли бы уже прививаться собственным качественным препаратом. Однако Киев отверг инициативу оппозиционного политика.

«В декабре прошлого года председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук после встречи с руководством Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что украинская компания «Биолек» в Харькове способна наладить производство около 700 тыс. доз российской вакцины от коронавируса в месяц. По его словам, на предприятии в Харькове есть возможность увеличить объем производства вакцины, а также производить вакцину на экспорт. Однако власти Киева отказались от этой идеи», - говорится в публикации.