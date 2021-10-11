Новые обвинения в адрес главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука нужны Офису президента, чтобы отвлечь внимание общественности от разоблачений Pandora Papers, сообщивших, что Владимир Зеленский много лет подряд уклонялся от уплаты налогов в Украине. Об этом написал в своей статье политический публицист Александр Зубченко.

«В любой непонятной ситуации надо объявлять Виктору Медведчуку «пидозру» и повышать сумму залога до одного миллиарда гривен. Или триллиона. Это универсальный алгоритм работы Офиса президента Зеленского. Народ не повелся на сказки о «дешевых оффшорах президента», которые по карману даже владельцам ларьков? Венедиктова (глава Офиса генерального прокурора), оглашай «пидозру» по делу о «госизмене и финансировании терроризма!» – пояснил публицист.

Зубченко пояснил, что высшими должностными лицами в период 2014-2015 годов были президент Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк и другие люди, поэтому логично задавать вопросы именно им.

«Но тут алгоритм офиса дал сбой. «Глюканул». Короче, очень неудобно получилось. Причем три раза подряд. Уже во время оглашения очередной «пидозры» многие заметили, что Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов как-то странно задергались. И их можно было понять. На всех слайдах, иллюстрирующих «преступную деятельность террористической группировки» Виктора Владимировича, фигурировали некие «высокие должностные лица». Они были изображены серым цветом. Венедиктова и Баканов старательно делали вид, что это вовсе не президент Петр Порошенко, глава Национального банка Валерия Гонтарева, министр топлива и энергетики Игорь Насалик, премьер-министр… Кто там был в 2014-2016 гг. премьером? Два их было? О как», – перечислил публицист.

По словам Зубченко, обвинения в адрес Медведчука выглядят очень странно, потому как получается, что для генпрокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова Донбасс – это не Украина.

«Короче, вырисовалась странная картина: по прямому поручению Порошенко Медведчук организовывал поставки украинского угля с украинской территории на украинские деньги. Или же ДНР и ЛНР, по мнению Баканова и Венедиктовой, это не Украина?» – задался вопросом публицист.

Зубченко аргументировал, что в Интернете доступна копия распоряжения главы СБУ от 2015 года о назначении Виктора Медведчука спецпредставителем СБУ на переговорах по Донбассу.

«И тут появился скан «наказа» СБУ о назначении Виктора Медведчука специальным представителем в Трехсторонней контактной группе. Короче, и Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ) тоже причастен – и к переговорам с ДНР-ЛНР, и к поставкам угля и т. д. Причем он сам себя задокументировал, еще в 2018 году рассказав о назначении Медведчука в эфире одного из телевизионных каналов», – подчеркнул публицист.

«Шоу с «пидозрой» явно свернуло не в ту степь и возбуждает много невыгодных вопросов к Зеленскому и компании», – заключил политический публицист Александр Зубченко.