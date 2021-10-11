Выдвигая новые обвинения в адрес председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, действующая власть пытается отвлечь внимание от скандала с офшорами Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.

В политсиле подчеркнули, что очередные обвинения против лидера ОПЗЖ являются такими же абсурдными и сфабрикованными, как и предыдущие.

«Контуженная многочисленными скандалами власть Зеленского пытается любой ценой заставить забыть о тайных, а теперь ставших явными офшорах Президента и скрыть собственные преступления, отвлекая внимание граждан ‒ активно фабрикуя уголовные дела в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, – уверены в ОПЗЖ. – Осознавая всю несостоятельность выдвинутых ранее обвинений и понимая неизбежность развала уголовного дела, сфальсифицированного против Виктора Владимировича, власть запустила новую волну террора и предприняла очередную отчаянную попытку атаки на него».

В политсиле сообщили, что Виктору Медведчуку, который находится под домашним арестом, было вручено ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. И это при том, что как действующей власти, так и правоохранительным органам прекрасно известно, что счета оппозиционного политика заблокированы решением СНБО и он не имеет физической возможности заплатить залог.

«Заказчики и исполнители этих политических репрессий бравируют тем, что используют совершенно незаконные методы расправы с политическими оппонентами, и приводят наспех сфальсифицированные, притянутые за уши аргументы для подкрепления своей сомнительной позиции. Пока в стране грубо попираются нормы закона и Конституции Украины, нарушаются основополагающие права и свободы, прогнивший насквозь силовой аппарат, в ручном режиме курируемый с Банковой, слепо выполняет противозаконные приказы преступной «зеленой» команды, по недоразумению засевшей в высоких кабинетах», – подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

Также в партии отмечают, что власть во главе с Президентом Зеленским уже давно не считает нужным соблюдать украинское законодательство, так как у них в подчинении находятся все силовые структуры, суды, а теперь еще и парламент.

«Единственным препятствием на этом пути для Зеленского стали оппозиция и лично Виктор Медведчук, в отношении которого и было организовано беспрецедентное за все годы независимости Украины политически мотивированное преследование. «Оппозиционная платформа – За жизнь» уверена: то ожесточение, с которым власть борется с председателем Политсовета нашей партии, является лучшим доказательством правильности идей, которые мы отстаиваем», – констатировали в ОПЗЖ.

Учитывая вышесказанное, политсила требует от власти немедленного закрытия «всех сфабрикованных дел в отношении Виктора Медведчука», а также «прекратить вмешательство в следственный процесс и давление на судебную систему».

Напомним, 8 октября по материалам СБУ, народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку было объявлено новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. О чем заявили на брифинге глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.