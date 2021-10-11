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Мне и, думаю, большей части украинцев было интересно услышать ответы власти на следующие вопросы: что будет с платежками за коммунальные услуги, хватит ли газа этой зимой, ответы на офшорные скандалы, странные смерти и покушения, коррупционные скандалы на "Большой стройке", непонятные люди в набсоветах, причина отставки спикера, закрытие независимых СМИ, есть ли мирная перспектива, готова ли медицинская система к новой волне коронавируса, когда будут расти реальные доходы населения и т.д. Но вместо этого власть решила опять отвлечь общество от реальных проблем «охотой на ведьм», или в нашем случае «руки Кремля». Медведчуку решили предъявить новые обвинения, хотя по старым еще ничего не понятно, пишет Александр Потемкин.

У меня вопрос и, наверное, у большей части думающей Украины, что даст новое обвинение? Это уменьшит цену газа или решит проблему вакцинации, или, может, приблизит мир на Донбассе? Однозначно нет! А может ли Медведчук повлиять на цену газа для Украины - вероятно; может ли Медведчук получить технологии производства вакцины в Украине - безусловно. А приблизит ли мир в стране, когда политиков, призывающих к миру, перестанут преследовать, - однозначно! Так может цель у власти драть по три шкуры с украинцев и обдирать, как липку? А если кто-то посмеет предложить альтернативу, обвинить в предательстве и репрессировать?
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