Очередное подозрение председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку – это просто идет зачистка оппозиционного поля со стороны власти. Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявил доктор юридических наук, академик Виталий Журавский.

«Знаете, в этом вы все делаете ошибку, я вас всех внимательно слушал. Вы пытаетесь рассматривать дело против Медведчука в юридической плоскости. А в юридической плоскости его не следует рассматривать, там нет ни одного доказательства. Хотите мы поговорим на эту тему – дело не в этом. Дело в том, что идет просто зачистка оппозиционного поля. Зеленский избавился теперь от оппозиции внутри «слуг народа». Без закона, с нарушением регламента – это отдельная история, выгнал Разумкова, но это еще не все, он еще отберет у него мандат», – сказал он.

Журавский подчеркнул, что Зеленскому теперь надо сделать все возможное, чтобы не допустить прямого контакта Медведчука с укаринцами.

«Теперь ему нужно сделать все возможное, чтобы задержать или под домашним арестом, или посадить в СИЗО Медведчука, чтобы не дать ему выйти на прямой контакт с аудиторией, с украинцами. Дело, по которому его обвинили, оно развалилась, это уже очевидно на 100%», – сказал юрист.

Он напомнил, что в начале ноября Медведчука надо было бы освобождать от домашнего ареста.

«В начале следующего месяца его надо было бы освобождать от домашнего ареста, поэтому придумали новый ход, чтобы его задержать. Причем казуистика в чем, это уже юридический аспект, – все же имущество арестовано, у него же все арестовано. Они постановили: или СИЗО, или залог в миллиард гривен, а где ты их возьмешь?... Альтернатива – домашний арест, сейчас не может рассматриваться или может? Ну я посмотрим видео Венедиктовой и Баканова, они там заявили, что либо пусть платит миллиард гривен, и тогда находится за домашним арестом, или СИЗО. Где он может взять эти деньги, хотя бы 100 долларов или 100 000 гривен? У него все заблокировано», – добавил Журавский.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.