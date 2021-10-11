Находящемуся под домашним арестом народному депутату фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн, сообщил его коллега по фракции Ренат Кузьмин.

«Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую», - отметил Кузьмин.

За сутки 10 октября 2021 в Украине зафиксировано 8832 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. По словам главы украинского Минздрава, нынешняя волна заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали в министерстве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го.

В Украине обсуждается возможность внести изменения в постановление Кабинета Министров о специальных мерах по противодействию распространению COVID-19. Среди обсуждаемых изменений, в частности, возможность пребывания в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации. Это же будет касаться и пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения.

Укрзализныця возобновила международное сообщение с 5 европейскими странами.

Европейский союз расширил санкционный список за оккупацию Крыма Россией, добавив туда еще восемь человек. Соответствующее решение было принято 11 октября.

С 11 октября Украина будет участвовать в устных слушаниях по делу против Российской Федерации о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей. Слушания, которые будут проходить в Арбитраже, созданном в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, касаться возражений Россией юрисдикции Арбитража.

Петиция с требованием полного запрета концертной деятельности артистов из России до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления Украиной контроля над своими восточными границами набрала на сайте президента 25 тысяч голосов. Теперь на нее должен отреагировать президент Украины Владимир Зеленский.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову в виде залога в сумме 30 млн грн по делу о подозрении в причастности к махинациям с землей.