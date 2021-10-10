Власть вручением нового подозрения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку хочет отвлечь внимание от скандалов с офшорами Зеленского, через которые выводились украденные деньги ПриватБанка.

Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежный" заявил глава Молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский.

"Давайте разберем события последних двух недель. Выходящий за рамку разумного скандал с офшорами президента, через которые выводились украденные деньги ПриватБанка, незаконная отставка спикера, то, что сегодня "ляпнула" Третьякова, это по другому назвать нельзя, это именно "ляпнула", это вообще не укладывается в здравый смысл. Нужно отвлекать внимание. Есть оппозиционный политик, личный враг президента Зеленского, который прямо на пресс-конференции так и говорит, так давайте ему быстренько состряпаем какое-то новое подозрение", - сказал Марчевский.

Он отметил, что внимательно слушал аудиозаписи, которые больше похожи на сочинение на вольную тему, и уверен, что это не Виктор Владимирович, "это не его голос, не его манера общения". Подобные записи можно сделать в кустарных условиях, на телефоне, нынешние технологии это позволяют.

"Все уже видели аудиозаписи, где президент Зеленский поздравляет кого угодно с новым годом. Или президент Лукашенко благодарит Баканова за то, что выросли надои коров. Это все делается элементарно и эти презентованные сегодня аудиозаписи это такое очень посредственное творчество наших спецслужб", - добавил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ.

По его словам, в Украине правовое государство только на бумаге. В органах сказали, что Медведчуку вручили подозрение. Но я посмотрел видео, и с уверенностью в 99% могу сказать, что оно вручено по процедуре не было. То есть, подозрение вручено в фантазиях генерального прокурора. Медведчука нужно вызвать повесткой и только тогда вручить подозрение.

"Плюс озвучена сумма залога в 1 миллиард гривен. Это абсолютный рекорд в нашей стране за все годы независимости, это раз. А два, давайте вспомним, что на Медведчука наложены персональные санкции и все его счета заблокированы. Это выглядит все абсурдною. Это сделано для двух вещей – отделения внимания и политической вендетты", - указал он.

Марчевский считает, что план с отвлечением внимания работает, так как началось обсуждение именно якобы вручения подозрения Медведчуку и все забыли о том, что говорит Третьякова и смерть Полякова.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.