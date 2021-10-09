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Только наметились шансы на встречу с Путиным, как ОП выдало новое подозрение Медведчуку. И все! Гудбай, май лав, гудбай! Никто в Москве после такого встречаться не будет. Никто прямо не скажет, конечно.

Сегодня прокурорские пожаловали в ГБР, где Медведчук знакомился с материалами дела. И попытались вручить ему новое подозрение.
Адвокаты провели прокурорским краткий ликбез на знание УПК. По УПК надо уведомить повесткой за 3 суток. В итоге, прокурорские как побитые собаки отправились "на базу".

Вы ж поймите, вопрос не в офшорах. Беда в том, что "Панамские бумаги" - это "черная метка" от Запада, что Зеленского будут "сливать". Это ж не Кремль разоблачает, это Международный консорциум имени Госдепа и деда Сороса "сливает".

Классика пиара! Чтобы перебить негативную тему – нужно сгенерировать новые скандалы. И вот один из сюжетов, чтобы перебить тему "Запад слил" - это новое подозрение Медведчуку. А параллельно ГПУ с Венедиктовой еще раз сели в лужу – оказывается, в Генпрокуратуре не читали УПК.

А в глобальном смысле "неизвестный доброжелатель" сработал на срыв встречи Зеленского с Путиным. Причем встреча больше всех нужна Зеленскому, поэтому он так часто о ней вещает.
ForUm

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