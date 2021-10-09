По итогам: СБУ с ОГП продолжают раскапывать дела, которым лет по пять или больше, при этом действующими лицами оказываются функционеры, но не высшее руководство, которое осторожно обходят стороной. Примерно как за сданный Крым хотят судить не Порошенко сотоварищи, а депутатов, голосовавших за харьковские соглашения.

Об этом сообщается в телеграм-канале Шарий.net.

При этом есть вполне конкретная политическая мотивация. Во-первых, так можно заглушить другие громкие темы (если, конечно, очередное подозрение Медведчуку способно возродить интерес к этому сериалу). Во-вторых, Зеленскому нужно периодически "набрасывать" дела против оппозиционера, чтобы тот не вышел из-под домашнего ареста - иначе будут дискредитированы санкции, из-за которых, в т.ч., Разумкова уволили.

В-третьих, лейтмотив нового дела - "Россия с её агентами пыталась навредить энергетической безопасности Украины, оставив её без электричества". Этот кейс могут затем использовать в качестве аргумента на международной арене, проводя параллели с "Северным потоком - 2", который строят, чтобы лишить Украину газового транзита и поставить на колени.

Некоторые рассматривают новое подозрение как попытку Зеленского повысить ставки с Путиным перед встречей, чтобы выторговать у него мир на условиях Киева. А что, раньше это срабатывало? Встреча хоть немного приблизилась?