В рамках расследования дела по новому подозрению в адрес народного депутата фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука будет отрабатываться причастность пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

«В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой. Сложный вопрос на самом деле. Действительно, по состоянию на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, с учетом того, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто нет», - приводит его слова Интерфакс-Украина.

«Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам на еще один брифинг и сообщим об этом обществу», - сказал он.

Как сообщал ForUm, Медведчуку предъявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.