По материалам Службы безопасности Украины народному депутату Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение – о государственной измене (ст. 111 УК) и содействию деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов.

По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР.

Однако РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну «веерных» отключений электроэнергии в нашей стране.

Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ было организовано незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

«Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами «схемы». Мое четкое убеждение - эти люди должны понести заслуженное и законное наказание за тот вред, который они нанесли государству. Потому что их действия - это подрыв энергетической независимости Украины», - заявил на брифинге Баканов.

Председатель СБУ и генпрокурор обнародовали ряд аудиозаписей, которые подтверждают существование «угольной схемы» и заинтересованность в ней власти РФ. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук, который, в частности, общается по реализации незаконных схем с представителями российской власти. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.

В частности, при посредничестве приближенному к Медведчука лица (бизнесмена Сергея Кузяры) на оккупированной территории были выбраны 2 фактически не работающих угольных предприятия. Их руководителями назначены представители «Л/ДНР», им открыто банковские счета и заключены договоры на поставку угля.

Эти вопросы согласовывались, в том числе с главарями боевиков. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, пророссийских террористов всего было профинансировано на сумму более 200 млн гривен.

«Следствие располагает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности в «Л/ДНР» и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и т.п.), впоследствии были реализованы», - подчеркнул Баканов.

Он отметил, что следствие продолжается, прорабатывается вопрос объявления подозрения другим лицам. СБУ продолжает данное расследование в сотрудничестве с Офисом генпрокурора и ГБР.