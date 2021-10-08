В Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины.
По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. В момент смерти он был пьян.
Поляков жил вместе с коллегой из группы «За майбутне» Анной Скороход, которую также исключили из фракции «Слуга народа» в 2019 году. Скороход потеряла сознание в помещении комитетов ВР 8 октября и ее забрала скорая помощь.
Верховная Рада поддержала назначение на должность спикера парламента Руслана Стефанчука.
На должность первого заместителя председателя Верховной Рады претендуют два кандидата – Александр Корниенко (фракция «Слуга народа») и София Федына («Европейская солидарность»).
По материалам Службы безопасности Украины народному депутату Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение – о государственной измене (ст. 111 УК) и содействию деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).
Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры Киева 8 октября сообщено о новом подозрении одному из руководителей государственного банка в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы «Схемы».
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