также в разделеПолитика
Набсовет Укрэксимбанка отстранил Мецгера 8
«Он забыл, что такое Харьков» - журналисты напомнили почему в свое время Геннадий Кернес разорвал отношения с Михаилом Добкиным 16
В Украине есть верный своим принципам борец за интересы народа, и это не Зеленский 23
Арахамия рассказал, когда могут избрать нового спикера ВР 16
Столтенберг: Украина вступит в НАТО, но не завтра 19
Российский миллиардер рассказал, как Путин помогал предвыборной кампании Януковича 18
Разумков рассказал, почему «слуги» спешат с его отставкой 70
Разумков намерен судиться, если его лишат мандата 78
Кулеба против принципа «не раздражать РФ» в Черном море 15
В «Слуге народа» заявили об угрозе широкомасштабной войны с Беларусью 29
Зеленский анонсировал внесение в ООН обновленных резолюций по Крыму 37
В США заверили, что расследование Pandora Papers не навредит отношениям с Украиной 18
На следующем заседании СНБО рассмотрят проблемы контрабанды и недропользования 20
Разумкова удалили из чатов «Слуги народа» 18
Стефанчук закрыл заседание парламента из-за отсутствия повестки дня 25
Рада определилась с датой рассмотрения вопроса об отзыве Разумкова 77
Корниенко обещает меры к «слугам», которые не поддержат отзыв Разумкова 47
Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады 78

Тема атаки на свободу слова в Украине на Западе развивается по принципу цепной реакции.

Проблема атаки украинской власти во главе с Владимиром Зеленским активно звучит в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично поддержал журналистов телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Перший Незалежний», которые обратились к структурам ЕС с жалобой на репрессии и подавление свободы слова в Украине.

Это означает, что спокойной жизни у Зеленского и «слуг» уже не будет. Тема репрессий против СМИ – а с ней связана и тема атаки на оппозицию во главе с Виктором Медведчуком – развивается по принципу цепной реакции.

На Западе все громче звучат обвинения в подавлении свободы слова из-за запрета «112 Украина», NewsOne, ZIK, принадлежащих соратнику Медведчука – депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Всего несколько дней назад европарламентарий Максимилиан Кра обвинил структуры ЕС в двойных стандартах за то, что Алексею Навальному они предлагают дать премию Андрея Сахарова и в то же время не хотят видеть тот факт, что украинская власть отправила под домашний арест одного из лидеров оппозиции.

Перед этим была статья в The Independent, где видный российский прозападный либерал Владислав Иноземцев прямо написал, что в Украине строят авторитаризм. И в качестве примеров привел незаконный запрет телеканалов и репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком.

Еще чуть раньше президент Freedom House направил открытое письмо Джо Байдену, где рекомендовал во время встречи с Владимиром Зеленским поднять тему запрета телеканалов. Причем Майкл Абрамовитц обнародовал свое открытое письмо аккурат накануне приезда Зеленского в США.

А в комплексе все это означает, что тема незаконного запрета телеканалов и репрессий против оппозиции все активнее звучит в политической и информационной повестке Запада.

Если так пойдет и дальше, скоро Зеленский превратится в нерукопожатного политика на Западе. И ни к чему хорошему это не приведет. Перед ним в такую же ловушку попал Янукович, из-за тюремного приговора Юлии Тимошенко на Западе его записали в изгои. А точкой отсчета до дня потери власти для Януковича стала встреча украинских олигархов в Лондоне, когда Ахметов и компания постановили, что такой президент не нужен, потому что не способен решать вопросы на международном уровне.

Виталий Киба, 112 Украина

Редакция может не соглашаться с мнением автора.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
0