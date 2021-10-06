Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид повышение возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом шла речь во время их встречи в рамках работы Варшавского форума по безопасности, сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что Кулеба выразил благодарность за усилия ОБСЕ в урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта и минимизации негативных последствий российской агрессии для граждан по обе стороны линии разграничения.

Министр назвал решение Российской Федерации о закрытии миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу «Гуково» и «Донецк» «сознательным шагом для разрушения Минских договоренностей».

Он напомнил, что пункт 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией.

«Министр убежден, что Россия помешала присутствию наблюдателей ОБСЕ на границе для того, чтобы с еще большей дерзостью поставлять на временно оккупированные территории в Луганской и Донецкой областях оружие, боеприпасы и наемников, и в дальнейшем подпитывать вооруженный конфликт», - говорится в сообщении.

Кулеба подчеркнул, что Украина выступает за возобновление мониторинга неконтролируемой части украинско-российской границы. Сообщается, что стороны обсудили повышение возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, чтобы миссия могла полноценного выполнять свой мандат, в том числе осуществлять мониторинг ситуации на границе с Россией и во временно оккупированном Крыму.

Собеседники также уделили особое внимание роли ОБСЕ в воплощении задач «Крымской платформы для деоккупации Крымского полуострова».