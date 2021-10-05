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Во дворе одного из многоквартирных домов в Киеве отравили всех бездомных кошек. Живодером оказался журналист Сергей Антоненко. Об этом в Facebook сообщила жительница дома Кира Бойко.

Животных подкармливала одна их жительниц дома – одинокая старушка.

«Там у неё был целый мини приют. Животные абсолютно безобидные. Сама бабушка тоже божий одуванчик. Так вот вчера всех этих котят не стало! Бабушка пришла утром кормить, а кошки лежали по двору, уже бездыханные», - написала она.

По словам Киры, «этот ужас видел весь двор, включая детей!!!!»

Пару недель назад старушке расправой над котами угрожал ее сосед по двору Сергей Антоненко, которому якобы мешает запах.

«Он журналист, кажется ещё в националистической партии, точно не знаю. Есть ссылка на его страницу. По словам бабули, он единственный ей высказывал претензии, типа и запах мешает, и звуки. Ок, я всё понимаю, но разве это причина совершать такое паскудство?!!! Куда делась наша человечность, люди?!» - написала Кира Бойко.

Бабушка сейчас круглосуточно на успокоительных... Для неё эти животные были смыслом жизни.

«Бабушку очень жаль, у нее никого нет больше, не детей, не внуков, что дальше будет не понятно… Муж собрал всех кошек и похоронил в лесу, а сосед - он уже второй день не открывает двери, хотя видно по свету, что дома!!! Чувство ШОКА не покидает!!!» - отметила Кира Бойко и призвала всех поддержать репостом.
ForUm

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